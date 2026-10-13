Teknoloji endeksi %2,12 artarken BIST 100 %1,03 kazançla 12.275,63 puana çıktı - Son Dakika
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Teknoloji endeksi %2,12 artarken BIST 100 %1,03 kazançla 12.275,63 puana çıktı

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 124,95 puan ve yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana yükseldi. Teknoloji endeksi yüzde 2,12 kazanırken endekse dahil hisselerden 54'ü değer kazandı, 38'i düştü, 8'i yatay kaldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 12.275,63 puana yükseldi.

Dün günü 12.150,67 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 10,48 puan ve yüzde 0,09 artışla 12.161,15 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,95 puan ve yüzde 1,03 artışla 12.275,63 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.101,57, en yüksek 12.275,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 2,12 ve mali endeks yüzde 0,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 38'i düştü, 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Akbank, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 186 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1181, sterlin/dolar paritesi 1,3239 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3677 liradan, avro 55,2440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,34 artışla 4 bin 186 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,1 azalışla 104,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Teknoloji endeksi %2,12 artarken BIST 100 %1,03 kazançla 12.275,63 puana çıktı - Son Dakika
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