Teknoloji Şirketleri İçin En Büyük 10 Fırsat Açıklandı

Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi Ernst & Young (EY), 'Teknoloji şirketleri için en büyük 10 fırsat' araştırmasının 2024 sonuçlarını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY araştırmasında satışları olumsuz etkileyen ekonomik dalgalanmalar, çeşitli pazarlara, teknolojilere, ham maddelere erişimi tehdit eden jeopolitik gelişmeler ve ticari anlaşmazlıklar gibi risklere rağmen, teknoloji şirketlerinin büyümeye devam etmesi için odaklanması gereken en önemli 10 fırsat alanı sıralanıyor.
EY araştırmasına göre, GenAI, oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji olarak benimsenmeli. Üretken yapay zeka (GenAI), yeni bir dijital dönüşüm çağını başlattı. GenAI ortaya çıkmadan önce tasarlanan ve uygulanan dijital dönüşüm çabaları hızla geçerliliğini yitiriyor. Bu noktada dijital dönüşümde geride kalan teknoloji şirketleri, yapay zekayı stratejilerinin merkezine yerleştirerek rakiplerinin önüne geçebilir. Yapay zeka, yalnızca dönüşüm yolculuklarının hızlandırılmasına değil, aynı zamanda hızla gelişen teknoloji ve iş modelleri ile operasyonların yeniden şekillendirilmesine de olanak tanıyacak.
GenAI etkili bir şekilde uygulandığında, şirketlerin hem ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine hem de operasyonlarını daha verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı oluyor. Ancak tüm potansiyel kullanım alanları için GenAI'dan yararlanmak cazip gelse de GenAI araçları, yüksek maliyet ve kaynak gibi bazı zorlukları da beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle, şirketler özellikle katma değerli kullanım alanlarını ve dönüşüm fırsatlarını göz önünde bulundurarak kaynaklarını nereye yönlendireceklerini dikkatlice belirlemeli.
Teknoloji şirketleri dijital altyapı yatırımlarını optimize etmeli
Uç bilgi işlem (edge) sistemine ve yeni dijital altyapı biçimlerine yatırım yapılmalı. Yeni nesil teknolojiler geliştikçe, kuruluşların robotik cihazlar, akıllı ev sensörleri ve sürücüsüz araçlar gibi kaynaklardan gelen ve sürekli artan büyük miktardaki verileri işlemesi gerekiyor. Yapay zekanın hızla ilerlemesi, uç bilgi işlem (edge) alanında ultra hızlı işlem gerektiren kullanım senaryolarının çoğalması ve düzenlemelerdeki sürekli değişimler göz önünde bulundurulduğunda, teknoloji şirketleri 2024 yılında operasyonlarını ve deneyimlerini iyileştirmek için dijital altyapı yatırımlarını optimize etmeli.
Gelişmekte olan pazarlarda ek tedarik zinciri hatları oluşturulmanın önemli olduğu vurgulanan araştırmada jeopolitik olaylar ve tedarik zincirindeki aksamalar, şirketlerin yönetim kurullarının gündemindeki öne çıkan üç riskten ikisi olarak belirleniyor. Küresel alanda hizmet veren şirketler için ikincil bir tedarik zinciri hattı oluşturmak, gelecekteki olası ticari aksaklık risklerini azaltmanın etkin bir yolu olarak görülüyor.
Kurumsal yatırım stratejisinin yapay zeka yol haritası etrafında şekillendirilmesi gerektiği belirtilen araştırmada platform iş modellerinden yararlanılmanın önemli olduğu aktarılıyor. Küresel anlamda asgari vergi reformuna hazırlanılması gerektiği vurgulanan raporda ayrıca çevresel çalışmalarda da veri merkezlerinin enerji verimliliğine öncelik verilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Salgın süreci, yıkıcı olayların başka olayları tetikleyerek hem riskler hem de bazı fırsatlar yarattığını gösterdi. Bu tarz risklere hazırlıklı olup uygun şekilde yanıt vermenin şirketler için fark yaratabileceğini söyleyebiliriz.
Siber riskleri azaltmak için ileri teknolojilerden faydalanılmalı
Siber riskleri azaltmak için ileri teknolojilerden faydalanılmalı GenAI ve kuantum teknolojileri gibi gelişmekte olan teknolojiler işletmelere birçok fayda sunarken, aynı zamanda siber tehditlerin doğasını kökten değiştiriyor ve oluşturdukları riskleri de artırıyor. Teknoloji şirketlerinin veri açısından zengin ancak karmaşık bir teknik sisteme sahip olma eğilimi, onları siber tehditlere özellikle açık hale getiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji Sektör Lideri ve Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Emre Beşli, "Teknoloji sektöründe yaptığımız araştırmalar sonucunda belirlediğimiz fırsat alanları hem bu sektördeki şirketlerin hem de alt sektörlerin 2024 yılında ve ilerisinde başarılı olmaları için önemli bakış açıları sunuyor. Fırsatlar içerisinde GenAI'ın birkaç farklı persektifle öne çıkması, beklentilerin oldukça yüksek olduğu bu dönem için sürpriz değil." açıklamalarında bulundu.
Beşli, fırsatlar içerisinde GenAI'ın birkaç farklı persektifle öne çıkmasının, bu dönem için sürpriz olmadığını belirterek, "Bununla birlikte, tedarik zinciri yedekliliği, enerji verimliliği ile etkin siber güvenlik ve risk yönetimi gibi şirketlerin uzun süredir gündeminde olan fırsat konularının da geçerliliğini koruduğunu gözlemliyoruz. Vergi mevzuatındaki değişiklikler ve diğer regülatif konular da fırsatları şekillendiren diğer kritik faktörler arasında yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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