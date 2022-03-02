Teknopark İstanbul, teknoloji girişimcilerini Barcelona'da tanıtıyor - Son Dakika
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Teknopark İstanbul, teknoloji girişimcilerini Barcelona'da tanıtıyor

02.03.2022 11:22
Teknopark İstanbul, teknoloji girişimcilerini Barcelona'da tanıtıyor

Teknopark İstanbul, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Barcelona Mobil Dünya Kongresi'ne 4 firma, 2 girişimci ile katılıyor.

Teknopark İstanbul, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Barcelona Mobil Dünya Kongresi'ne 4 firma, 2 girişimci ile katılıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne İstanbul Ticaret Odası tarafından davet edilen Teknopark İstanbul, firmaların ve girişimcilerinin projelerini dünyaya anlatıyor.

Fuarın bu yılki konuları ağırlıklı olarak 5. Nesil Mobil Teknolojisi (5G), İleri Yapay Zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT), Teknolojinin Ufku (Tech Hoziron) ve Finans Teknolojileri (Fintech) olurken, fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu İTO tarafından düzenlendi.

Bu çerçevede Teknopark İstanbul çok önemli teknoloji projeleri ve girişimcileri ile birlikte Hall 5'de bulunan Stand 5F61'de yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teknoloji fuarlarına katılmaya özen gösterdiklerini belirterek, girişimcilerinin projelerini bu şekilde dünyaya açtıklarını aktardı.

Topçu, "Bu sene de İTO'nun davetlisi olarak Barcelona MWC'deki Türkiye pavilyonunda firmalarımız ve girişimcilerimiz ile yer alıyoruz. İTO'ya, yerli ve milli projelerimizi dünyaya sunma fırsatını bu sene de tanıdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu önemli fuarda firmalarımız ve girişimcilerimizi yabancı yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Teknopark İstanbul, Türkiye'nin artık beyin göçü değil Ar-Ge projelerinin ihracı ile ön planda olması noktasında da kritik misyonunu sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Fuara katılım sağlayan Teknopark İstanbul şirketleri ve girişimcileri ise Lugath, İstlink, Pia Bilişim, Euto Energy, Quantwifi, Alcan Systems olarak bildirildi.

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Mobil Dünya Kongresi, Barcelona, İstanbul, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul, teknoloji girişimcilerini Barcelona'da tanıtıyor - Son Dakika


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