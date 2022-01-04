Teknopark İstanbul, "Tüketici Elektroniği Fuarı"na girişimcileri götürüyor

Teknopark İstanbul, dünyanın en büyük girişim ekosistemi buluşmasına ev sahipliği yapacak, Amerika'da bu sene 55'incisi düzenlenen "Tüketici Elektroniği Fuarı: CES"e, bünyesinden çıkan girişimciler ile birlikte katılacak.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Las Vegas'ta 5-8 Ocak'ta gerçekleşecek CES'e, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde hayat bulan projeleri ile Türk girişimciler, İstanbul pavyonunda yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, bir yandan yeni girişimcilerin projelerini hayata geçirmeye devam ederken, bir yandan da uluslararası ticari başarılar elde eden girişimcilerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Topçu, "Teknopark İstanbul olarak artık ülkemizdeki genç beyinlerin ve ortaya koyduğu projelerin kaybolup gitmesini istemiyor bu anlamda Kuluçka Merkezimiz "Cube Incubation"da yeni yetenekleri kabul ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Türkiye, için gurur duyulan işlere imza atan girişimcileri de uluslararası anlamda desteklemeye devam ettiklerini aktaran Topçu, "2022 CES Fuarı'na da üç girişimcimiz ile birlikte gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara birlikte katıldıkları 3 girişimcinin, ortaya koydukları projeleri ve Teknopark İstanbul Cube Incubation'daki şirketleşme süreçleri sonrasında çok önemli uluslararası ticari projelere imza atan Türk gençlerinden oluştuğunu belirten Genel Müdür Topçu, şunları kaydetti:

"Beraber fuara katıldığımız Trexo'yu kuran girişimcimizin şu an 60 ülkenin üzerinde ihracatı var. Texinsight firmasının kurucusu olan girişimcimizin Amerika, İngiltere, Çin şirketleri ile görüşmeleri sürüyor. Yakında satışlara başlaması öngörülüyor. Livad'ı kuran girişimcimizde ise İngilizce ve İspanyolca konuşulan pazarlarda iyi bir penetrasyon yakalamak ve hem marka hem de yayıncı taraflarında büyümesini sürdürme düşünceleri yer alıyor. Bu kapsamda görüşmeler sürüyor. Dünyanın dört bir yanından bu fuara katılan girişimcilerin arasında bu arkadaşlarımız da önemli projeleri ile öne çıkan Türk girişimcileri olarak yer alacaklar."

CES Fuarı içerisinde Teknopark İstanbul, Türk Savunma Sanayii ve Türkiye girişimcilik ekosisteminin temsiliyetinin yanı sıra Apple, Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin bulunduğu Silikon Vadisi ziyaret edilerek teknoloji ve girişimcilik ekosistemi yakından takip edilip, yenilikler hakkında bilgi alınabiliyor.