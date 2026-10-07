Teknosa'da iki üst düzey atama yapıldı, Poyrazoğlu CTO, Dartar ise CHRO olacak

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'da Oğuzhan Poyrazoğlu, Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (CTO), Aslı Gül Dartar da İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) olarak göreve başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa yönetiminde iki üst düzey atama gerçekleşti.

Buna göre, CTO olarak atanan Poyrazoğlu 13 Ekim'de, CHRO olarak görevlendirilen Dartar 1 Kasım'da yeni görevine başlayacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Poyrazoğlu, Işık Üniversitesinde yüksek lisans (Executive MBA) programını tamamladı. Kariyerine Yapı Kredi Bankası Teknoloji bünyesinde başlayan Poyrazoğlu, ardından Koç.net, Turkecom Technology ve Doğan Grubunda yazılım geliştirme ve teknoloji yönetimi alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

Doğan Online'da CTO olarak e-ticaret, dijital yayıncılık, çevrim içi reklamcılık ve internet girişimleri alanlarında teknoloji ve ürün geliştirme projelerine liderlik eden Poyrazoğlu, D&R'da genel müdür yardımcısı ünvanıyla şirketin e-ticaret operasyonlarını yeniden yapılandırdı ve dijital büyüme stratejilerini hayata geçirdi.

Poyrazoğlu, 2013-2023 yıllarında eBay Türkiye'de (GittiGidiyor) yönetici pozisyonlarında görev yaparak teknoloji, ürün geliştirme ve bilgi güvenliği organizasyonlarından sorumlu oldu. Sonrasında teknoloji ve yapay zeka alanlarında danışmanlık yapan Poyrazoğlu, ScaleFocus Türkiye'de ülke müdürü olarak Türkiye operasyonları ile Orta Doğu bölgesindeki büyüme stratejilerine yön verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Dartar da Sabancı Üniversitesinde Aksiyon Araştırması ve Dönüşüm alanında yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine 2009'da Er-Bakır'da insan kaynakları alanında başlayan Dartar, 2013'te Enerjisa Enerji bünyesine katıldı. Burada sırasıyla insan kaynakları uzmanı, yetenek yönetimi takım lideri, insan ve kültür müdürü ile insan ve kültür grup müdürü olarak görev yaptı.

Şubat 2025'ten bu yana Enerjisa Enerji'de insan ve kültür direktörü olan Dartar'ın, insan kaynakları stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması, organizasyonel dönüşüm ve entegrasyon, yetenek ve liderlik gelişimi ile iş gücü yönetimi alanlarında deneyimi bulunuyor.