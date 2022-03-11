Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

11.03.2022 09:45
Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Teknosa, işitme engelli müşterilerine işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.

Teknosa, işitme engelli müşterilerine işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. 'Teknolojik Eller' adıyla Teknosa'nın web sitesi ile mobil uyumlu web sitesinde başlayan uygulamadan ürün satın alma, kampanya ve ürün bilgisi, iade, değişim ve servis başta olmak üzere her türlü hizmet alınabilecek.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, işitme engelli müşterilerinin alışveriş yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi dönemini başlattığını açıkladı. Yeni uygulamayla, her türlü talep ve soruların yanı sıra iade ve değişim süreçlerinden servislere, stok bilgilerinden kampanyalara işitme engelli müşterilerin ihtiyaç duydukları her konuda bir çözüm noktası olmak amaçlanıyor.

İşitme engelli müşterilerin, ayrıca sektörde ilk ve tek olan webchat, whatsapp güvenli link ödeme yönteminden de faydalanarak siparişlerini kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.

Hafta içi 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren 'Teknolojik Eller', ilk aşamada Teknosa.com web sitesi ile mobil uyumlu web sitesinde devreye alındı. Uygulama, nisan sonunda şirketin mobil aplikasyonunda da işitme engelli müşterilerin hizmetinde olacak.


YORUMLAR
500
Uşak'ta 'Işıklı zil' projesi şehir geneline yayılıyor Uşak'ta 'Işıklı zil' projesi şehir geneline yayılıyor Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi

Teknosa, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: Teknosa'dan işitme engelli müşterilere görüntülü çağrı merkezi hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement