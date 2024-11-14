Teknosa, MarCom Awards'ta 7 Ödül Kazandı

Ekonomi

Teknosa, pazarlama ve iletişim alanında sektör profesyonellerinin yaratıcılığının ödüllendirildiği MarCom Awards'ta 7 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği dijital projeleriyle uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Teknosa, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti projesiyle Reklam/Pazarlama-Online kategorisinde "Sosyal Medya Pazarlama Kampanyası" ödülünün, Web Tabanlı-Sosyal Medya kategorisinde ise "Sosyal Kampanya" ödülünün sahibi oldu.

Şirket, Anneler Günü hediyelerinin annelerin iç görüsüyle alınması gerektiğine dikkati çeken Teknosa Anne Intelligence projesiyle Reklam/Pazarlama-Online kategorisinde "Sosyal Medya Pazarlama Kampanyası" ödülünü, Stratejik İletişim-Pazarlama/Tanıtım Kampanyası kategorisinde "Dijital Pazarlama" ödülünü ve Web Tabanlı -Sosyal Medya kategorisinde "Sosyal Reklam Kampanyası" ödülünü elde etti.

Teknosa, AI teknolojisiyle geliştirdiği dijital elçileri Burak ve Selin'le de Web Tabanlı-Sosyal Medya kategorisinde "Instagram Etkileşimi" ve "Sosyal Etkileşim" olmak üzere iki ayrı ödül kazandı.