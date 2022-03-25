Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı kalmasının ardından, dün işlemlere açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü yüzde 3,66 düşüşle kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 3,66 değer kaybıyla 2.484 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 2,7 kayıpla 829 puana geriledi.

Fosargo, Novatek ve Surgutneftgaz hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Gazprom ve Severstal en çok düşüş yaşayan şirketler oldu.

İşlemler sınırlı bir süre için sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar yasaklanmıştı.