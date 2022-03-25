Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı

25.03.2022 14:23
Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı kalmasının ardından, dün işlemlere açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü yüzde 3,66 düşüşle kapattı.

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı kalmasının ardından, dün işlemlere açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü yüzde 3,66 düşüşle kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 3,66 değer kaybıyla 2.484 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 2,7 kayıpla 829 puana geriledi.

Fosargo, Novatek ve Surgutneftgaz hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Gazprom ve Severstal en çok düşüş yaşayan şirketler oldu.

İşlemler sınırlı bir süre için sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500
Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı

28 Şubat, Moskova, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:29:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tekrar açılan Moskova Borsası ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement