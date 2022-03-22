Tekstil sektörü bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekstil sektörü bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefliyor

22.03.2022 11:16
Tekstil sektörü bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefliyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 2022'ye 15 milyar dolar ihracat hedefiyle başlayarak Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda küresel alıcılarla buluştu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 2022'ye 15 milyar dolar ihracat hedefiyle başlayarak Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda küresel alıcılarla buluştu.

İTHİB'den yapılan açıklamaya göre, küresel alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

5 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşen ve 63 ülkeden 11 bin 211 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 3 gün boyunca sürdürülebilirlik ve tasarım konusunda alanında uzman kişilerle seminerler de düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün 2022 ihracat hedefine ulaşmasına fuarın büyük katkı sunacağını belirterek, fuarın çok başarılı bir şekilde tamamlandığını ve 21-23 Eylül'de ikincisini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüze büyük katkı sunma hedefiyle düzenlediğimiz fuarımızda hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. 84 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirdiğimiz fuarda sektörümüz firmalarını birçok dünya devletinden alıcılarla buluşturduk. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm sektör temsilcilerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekstil sektörünün uzun zamandır beklediği ilk yerli ve milli fuarı olan Texhibition, ülkemize yakışır bir fuar oldu. Fuara katılan firmalarımızdan fuarımıza ilişkin oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Bu çerçevede 21-23 Eylül 2022'de ikincisini gerçekleştireceğimiz fuarımızı en az iki kat büyüteceğiz. Gelecek yıllarda fuarımızın dünyanın en büyük tekstil fuarlarından biri olmasını hedefliyoruz. Fuarımızın tekstil sektörü ihracatımıza bu yıl 1 milyar dolar katkı sunmasını hedefliyoruz.

Kardeş birliğimiz İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de ağustos ayında IFCO Fuarı'nın ikincisini organize edecek. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu entegre fuar çalışmaları, İstanbul'u Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin moda merkezi yapma noktasında önemli bir rol oynayacak. Sektör olarak geçen yıl 12,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik ve bu dönemde 200 ülkeye ihracat yaptık. 2022'de ise hedefimiz, 15 milyar dolar ihracatla küresel ticaretteki payımızı daha da artırmak. Bu başarıyı sürdürebilir hale getirmek adına İTO ile organize olarak ilk yurt içi fuarımızı organize ettik."

YORUMLAR
500
Genç ihracat elçileri geliyor Genç ihracat elçileri geliyor Demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor Demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Tekstil Sektörü, İstanbul, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekstil sektörü bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:19 53 yıllık eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıyordu! Yaşlı adama iyi halden 2 Bin 240 TL para cezası verildi
11:14 Polis memuru kavga ettiği hemşire karısını, hastanenin önünde kurşun yağmuruna tuttu
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına kapıda, İstanbul dahil 19 ili etkisi altına alacak
10:45 Kucak dansı yapan Gülşen: Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:35:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tekstil sektörü bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement