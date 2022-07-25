Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı "TechXtile Start-Up Challenge"a başvurular başladı - Son Dakika
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Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı "TechXtile Start-Up Challenge"a başvurular başladı

25.07.2022 16:18
Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı "TechXtile Start-Up Challenge"a başvurular başladı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), inovasyon kültürüne katkıda bulunmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" için proje başvuru süreci başladı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), inovasyon kültürüne katkıda bulunmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" için proje başvuru süreci başladı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge, teknoloji tabanlı farklı disiplinlerden tekstil ve hazır giyim sektörlerine uygulanabilecek ve ekonomiye değer kazandırabilecek fikirleri olan Türkiye genelindeki girişimcileri bekliyor.

Birlik yürütücülüğünde düzenlenen programla, tekstil ve hazır giyim sektörünün dünyada hızla değişen teknolojiyi yakalaması, nitelikli tekno-girişim fikrine sahip kişilerin fikirlerinin olgunlaştırılıp yapılabilir, satılabilir ve ölçeklenebilir girişim haline gelebilmesi için gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Yarışma atmosferinde network imkanı ve değerli ödüller sunan TechXtile Start-Up Challenge, dereceye giren girişimcilerin iş dünyası ile buluşması ve projesine destek almasına da olanak sağlıyor.

Türkiye'de inovasyon ve girişimcilik kültürünün yerleşmesinde ihracat ve ülke ekonomisinde değer yaratma ve dünyaya daha fazla Türk markası kazandırma yolunda etkinlik, her yıl daha fazla katkı sağlama amacını taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, girişimcilerin, 16 Ekim'e kadar programa iki ayrı kategoride başvurabileceklerini ifade etti.

Level-Up kategorisinin, henüz fikir aşamasında, müşterisinin beklentilerini temel seviyede karşılayacak ürünü ya da hizmeti geliştirmekte olan girişimcilere yönelik olduğunu aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Bu kategoride yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin ürüne dönüşüm sürecini desteklemeyi hedefliyoruz. Fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin başvuru yapabileceği 'Scale-Up' kategorisinde ise en önemli gereklilik, girişimcilerin programa başvurmadan önce halihazırda girişimlerini kurmuş olmasıdır. Bu kategoride amacımız, potansiyeli olan erken aşama girişimlerin ürün/pazar uyumluluğu keşif süreçlerini ve network kurmalarını destekleyerek pazarda başarılı olmalarını sağlamak."

Engin, 2 yıldır uyguladıkları "Kadın Girişimci Özel Ödülü"nü bu yıl da devam ettiklerini belirterek, "Sektörümüzde daha çok kadının girişimci olarak yer almasını arzuluyoruz. Kadın girişimciliği teşvik etmek ve daha fazla kadın iş insanının ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattığımız özel ödül sayesinde bu yıl başvuru sayının daha fazla artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Techxtile Start-Up Challenge'a dair ayrıntılı bilgilere ve program takvimine "www.techxtile.net" internet sayfasından ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarıştığı 'TechXtile Start-Up Challenge'a başvurular başladı - Son Dakika

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