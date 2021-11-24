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"Tekstilkent'in cazibe merkezi haline getirilmesi en büyük hedefimiz" - Son Dakika

"Tekstilkent'in cazibe merkezi haline getirilmesi en büyük hedefimiz"

24.11.2021 10:56
"Tekstilkent'in cazibe merkezi haline getirilmesi en büyük hedefimiz"

İstanbul'da ticaretin en önemli merkezlerinden Tekstilkent'te yeni yönetim seçilecek.

İstanbul'da ticaretin en önemli merkezlerinden Tekstilkent'te yeni yönetim seçilecek.

İstanbul'un önde gelen ticaret merkezi Tekstilkent'te seçim heyecanı yaşanacak. Yönetim, tüm üyelerini Cumartesi günü Tektilkent yönetim binasında gerçekleştirilecek genel kurula davet etti.

İcra Kurulu Başkanı Çetin Arı, "Tekstilkent'in cazibe merkezi haline getirilmesi en büyük hedefimizdir" diyerek, "Yıllardan beri maddi ve manevi yönden emek verdiğiniz birlikte geliştirmeye ve geleceğe taşımaya gayret ettiğimiz yatırımınıza sahip çıkmanızı ve genel kurula bizzat iştirak etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Arı, "İmar barışı ile 242 olan mevcut işyeri sayısını 266'ya çıkararak kira gelirlerini artıran ve hiçbir gayrimenkulünü satmayan, yönetim dönemi boyunca aidatlarda hiç artış yapmadan borçla devranılan bilanço artıya geçirildi Yönetim, 900 ton asfalt ile yolların yenilenmesi, 130 adet asansörün iyileştirilmesi, elektrik panoları ve otoparkların yenilenmesi gibi genel hizmetlerin yanısıra, interaktif üyelik aplikasyonu, güvenlik kamera sistemleri, elektronik araç takip sistemleri, fiber internet altyapısı, Tekstilkent'i ticaretin merkezine taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Tekstilkent'in cazibe merkezi haline getirilmesi en büyük hedefimiz' - Son Dakika Ekonomi


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