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Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başlıyor - Son Dakika

Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başlıyor

03.12.2021 00:57
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması başlatılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması başlatılıyor. Sadece Bursa'da ikamet edenlerin yararlanabileceği uygulamayı kamuoyuna duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk günü kapsamında her cuma günü bilet fiyatlarının yüzde 50 indirimli olacağını söyledi.

Türkiye'nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında çalışmaya başlayan ve yarım asır boyunca şehrin en önemli simgelerinden biri olarak milyonlarca yerli ve yabancı turiste hizmet veren teleferik hattı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenip 'Oteller Bölgesi'ne kadar uzatılarak' 2014 yılında yenilenen yüzüyle kullanıma sunulmuştu. Yaklaşık 9 kilometre ile Türkiye'nin en uzun hatlarından biri olan teleferik; Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Oteller Bölgesi istasyonlarından oluşuyor.

Cumaları halk günü

20 saniyede bir gelen 8 kişilik modern kabinleri ve şehir merkezinden zirveye kadar süren 30 dakikalık yolculukta sunduğu eşsiz manzara ile yerli ve yabancı turistlerin en önemli noktalarından biri olan teleferikte, Bursalılara özel halk günü uygulaması başlatılıyor. Teferrüç İstasyonu'nda Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk günü uygulamasını kamuoyu ile paylaştı. Resmi tatiller ve sömestr tatili hariç her cuma günü Bursa'da ikamet eden vatandaşların teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanacağını belirten Başkan Aktaş, vatandaşlara keyifli yolculuklar diledi.

Uygulama sayesinde; halen 75 TL olan tam bilet fiyatı cuma günleri kampanya kapsamında 37,5 TL, 45 TL olan öğrenci bilet fiyatı da 22,5 TL bedel ile satın alınabilecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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