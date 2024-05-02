Telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak

Telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, telefon aksam ve parçalarının ithalatında gözetim uygulaması kararı aldı. Tebliğe göre, belirli parçalar için adet başına belirli bir ücret ödenecek. Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ve tamamen demonte haldeki aksam ve parçalar ise bu uygulamadan muaf tutulacak. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin sınıflandırma kararları da Türkiye mevzuatına uyumlaştırılacak.

02.05.2024 09:33
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Bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, anten ve ana kart gibi bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasının esasları belirlendi.

Buna göre, "Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)" için adet başına 5 dolar, "Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olan ve üzerine en az bir komponent dizilmiş kartlar (ana kartlar da dahil)" için adet başına 100 dolar, "Diğerleri (Telefon cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar)" için adet başına 5 dolar ve "Diğerleri" olarak tanımlanan eşyalar için adet başına 35 dolar gözetim uygulanacak.

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ve tamamen demonte haldeki aksam ve parça ithalatında bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği'ne uyum düzenlemesi

Bakanlığın, tarife ve sınıflandırma karalarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kararların Türkiye mevzuatına uyumlaştırılması amaçlandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak - Son Dakika

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