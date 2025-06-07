Temiz Enerji Projeleri Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Temiz Enerji Projeleri Yükseliyor

07.06.2025 11:26
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Dünya genelindeki yapılan enerji projelerinin %67'si temiz enerji kaynaklarına dayanıyor.

Dünyada yapım aşamasındaki 1412 gigavat kapasiteli enerji projelerinin yüzde 67'si temiz enerji projelerinden oluşuyor.

Dünya genelinde yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarına dayalı projeler, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji arz güvenliği hedefleri kapsamında giderek daha fazla önem kazanıyor. Düşük karbonlu temiz enerji kaynakları, birçok ülkenin enerji politikalarında stratejik öncelik haline gelirken bu alanlara yapılan yatırımlar giderek artıyor.

AA muhabirinin uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Energy Monitor verilerinden yaptığı derlemeye göre, küresel enerji kurulu gücü yaklaşık 7 bin 909 gigavat seviyesinde hesaplanıyor.

Kurulu kapasitede 2 bin 143 gigavat ile kömür santralleri ilk sırada yer alırken bu kaynağı 2 bin 135 gigavat ile petrol ve doğal gaz projeleri takip ediyor. Kurulu güç içerisinde hidroelektrik santralleri 1216 gigavat, rüzgar 1000 gigavat, güneş 925 bin 166 megavat kapasiteye sahip bulunuyor.

Dünyada, 1412 gigavat kapasiteli enerji projelerinin ise yapımı sürüyor. İnşası devam eden projelerin yüzde 67'si temiz enerji projelerinden oluşuyor. Toplam 946 bin 574 megavatlık temiz enerji projelerinin 343 bin 192 megavatı güneş, 267 bin 224 megavatı hidroelektrik, 251 bin 396 megavatı rüzgar ve 74 bin 925 megavatı nükleer enerji projelerinden oluşuyor.

Yapımı süren projeler arasında en düşük kapasite 7 bin 957 megavatla biyokütle ve 1880 megavatla jeotermal kaynaklarda bulunuyor.

Yapım aşamasındaki projelerde Asya başı çekiyor

Enerji krizi yaşamak istemeyen birçok ülke, ekonomik ve jeopolitik faktörlerin de desteğiyle yerli ve sürdürülebilir kaynaklara dayalı projelere öncelik veriyor.

Devreye alınması planlanan temiz enerji projelerinin yüzde 82,6'sı, Asya'da yer alıyor. Asya'da bulunan ülkelerde 782 bin 469 megavatlık kapasite inşa ediliyor.??????? Yüksek enerji talebine sahip ülkelerin yer aldığı bölgede söz konusu kapasite artışı ve planlanan stratejik yatırımlar bölgenin küresel yenilenebilir enerji dönüşümündeki liderliğini pekiştiriyor.

Asya'yı 74 bin 447 megavat ile Amerika kıtası takip ediyor. Avrupa'da ise toplam 51 bin 85 megavat kapasiteli yenilenebilir ve nükleer enerji projelerinin yapımı sürüyor. Afrika'da 30 bin 318 megavat, Okyanusya ülkelerinde ise 8 bin 256 megavat kapasiteli projelerin inşası sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

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