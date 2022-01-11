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Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro - Son Dakika

Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro

11.01.2022 12:03

Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Benli" markasıyla ürettiği 23 çeşit temizlik malzemesinin satışından geçen yıl 5 milyon 101 bin lira ciro elde etti.

Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Benli" markasıyla ürettiği 23 çeşit temizlik malzemesinin satışından geçen yıl 5 milyon 101 bin lira ciro elde etti.

Okulun bodrumunda 5 yıl önce oluşturulan atölyelerde öğretmen ve öğrenciler tarafından "Benli" markasıyla başlayan temizlik malzemesi üretimi tüm hızıyla sürüyor. Üretilen temizlik malzemeleri Hatay'ın yanı sıra farklı kentlerdeki okullara ve kamu kurumlarına satılıyor.

Haftanın 5 günü 8 öğretmen ve 70 öğrenciyle adeta fabrika gibi çalışan okulun atölyelerinde yüzey temizleyiciden sabuna, kolonyadan dezenfektana kadar çok çeşitli hijyen malzemeleri üretiliyor.

Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine, geçen yıl koydukları 4 milyon lira ciro hedefini aştıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır hijyen malzemesi üretimini aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çalışkan, son iki yılda kapasitelerini Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle iki katına çıkardıklarını belirtti.

Çalışkan, geçen yıl 1050 ton hijyen malzemesi üretimi yaptıklarını anlatarak, öğrencilerin aylık 1000 lira civarında kazanç elde ettiğini anlattı.

Atölyelerde yaptıkları ürünleri başta Hatay olmak üzere Kilis, Niğde ve Nevşehir'e gönderdiklerini ifade eden Çalışkan, "Benli" markalı ürünlerin Türkiye'de 2 bin okulda kullanıldığını söyledi.

"Benli" markasıyla üretilen 23 çeşit hijyen malzemesinin satışından geçen yıl 5 milyon 101 bin lira ciro elde ettiklerini anlatan Çalışkan, bu yıl hedeflerinin ihracat olduğunu belirtti. Çalışkan, "Bu yıl 10 milyon lira ciro hedefliyoruz. Şu anda Kuveyt, Tunus gibi ülkelerden ürünlerimize talep var. Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

-"Hem öğreniyor hem de tecrübe kazanıyoruz"

Öğrencilerinden Kadir Can da 2 yıldır aldığı teorik ve pratik eğitimle artık kendi başına üretim yapabilecek duruma geldiğini söyledi.

Can, "Burada hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunma şansına sahip oluyoruz. Öğretmenlerimizin bizlere öğrettikleri bilgiler sayesinde oldukça tecrübe sahibi olduk." dedi.

Öğrencilerden Adem Metin, hem mesleğin inceliklerini öğrendiği hem de para kazandığı okulunda çok mutlu olduğunu belirtti.

Atölyede yaptıkları ürünlerin Türkiye'nin birçok iline gittiğini anlatan Metin, "Burada öğrendiklerimizle ilerideki kariyerimize başlangıç sağlıyoruz. Okulumuzda mesleğimizle ilgili tecrübe kazanıyoruz." ifadesini kullandı.

Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro
Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro
Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro

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Türkiye, Şehit, Hatay, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro - Son Dakika
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