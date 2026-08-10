Temmuz 2026: Rekor Sıcaklık ve Orman Yangınları

Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı Temmuz 2026'da kayıtlardaki en yüksek temmuz ayı sıcaklığı olurken özellikle Batı Avrupa'da aşırı sıcak ve kuru hava koşulları nedeniyle orman yangınları yoğunlaştı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) dünyada temmuz ayına ilişkin sıcaklık anomali verilerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2026 kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz ayı oldu. En sıcak temmuz ayı 2023'te kaydedilmişti.

Geçen ay dünyada kara yüzeyi sıcaklığı 16,9 dereceyle 1991-2020 temmuz ayı ortalamasının 0,67 derece ve 1850-1900 sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerinde gerçekleşti.

Olağanüstü sıcaklıkların yaşandığı Avrupa'da temmuz ayı ortalama kara yüzeyi sıcaklığı 20,49 dereceyle 1991-2020 ortalamasının 0,66 derece üzerine çıktı. Avrupa genelinde Temmuz 2026 kayıtlardaki en sıcak 11'inci temmuz ayı olsa da Batı Avrupa'da oldukça farklı hava koşulları hakim oldu.

Batı Avrupa, haziran ve temmuzda ortalama 21,62 dereceyle kayıtlardaki en yüksek sıcaklıkları yaşadı. Temmuz 2026 ise Batı Avrupa için kayıtlardaki en sıcak üçüncü temmuz ayı oldu.

Batı Avrupa'daki aşırı sıcak ve kuru hava koşulları, İspanya ve Fransa başta olmak üzere kıtada geniş çaplı orman yangınlarına yol açtı.

Temmuz 2026, ortalama 20,96 dereceyle kayıtlardaki en yüksek okyanus yüzeyi sıcaklığının görüldüğü temmuz ayı oldu. Küresel okyanus yüzeyi sıcaklığı temmuzda 2023'teki rekor seviyelerin üzerine çıktı.

Küresel okyanus sıcaklıklarında gelecek aylarda El Nino etkisinin şiddetleneceği öngörülüyor.