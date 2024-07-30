Temmuz Ayında Ekonomik Güven Endeksi Düştü

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4 oldu.
TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi haziran ayında 95,8 iken, temmuz ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4'e düştü.
Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 98,7 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1; perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1; inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 oldu.
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