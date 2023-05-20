Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak - Son Dakika
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Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

20.05.2023 01:45

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı açıklaması üzerine oluşan soru işaretlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

İLETİŞİM Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı açıklaması üzerine oluşan soru işaretlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Merkezden yapılan açıklamada, temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı aktarıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak' açıklaması hakkında son günlerde yaşanan tartışmaları önlemek ve bilgi kirliliğini gidermek amacıyla bir açıklama yayınlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Temmuz ayında en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır. Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak - Son Dakika


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