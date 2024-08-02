Temmuz Ayında İhracat Yüzde 13,8 Arttı, İthalat Yüzde 7,9 Geriledi

Ekonomi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 512 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 7,9 gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolara düştü.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat temmuzda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 yükselerek 22 milyar 512 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 7,9 azalışla 29 milyar 747 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,3 artışla 52 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 42,3 azalarak 7 milyar 235 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 14,5 puan artarak yüzde 75,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 19,1 puan yükselişle yüzde 86,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 13,3 puan artışla yüzde 87,3 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 16,9 artış ve 11 milyar 738 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 16,7 artış ve 7 milyar 856 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 2,8 artış ve 2 milyar 640 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,5 (21 milyar 278 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,8 (626 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,1 (478 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 752 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 547 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 440 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,7 olarak hesaplandı.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 67 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 798 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 704 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Temmuzda en çok ithalat yüzde 9,2 azalış ve 20 milyar 373 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 7,4 azalış ve 4 milyar 758 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 3,1 azalış ve 4 milyar 568 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 83,2 ile imalat sanayisinde (24 milyar 744 milyon dolar), yüzde 11,1 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 307 milyon dolar), yüzde 2,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (874 milyon dolar) hesaplandı.

Temmuzda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 157 milyon dolarla Çin, 3 milyar 753 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 537 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 655 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 26 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 537 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,5 azaldı

GTS kapsamında ocak-temmuz döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 148 milyar 789 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalışla 198 milyar 616 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,4 düşüşle 347 milyar 405 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 32,5 azalarak 49 milyar 826 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,9 oldu.