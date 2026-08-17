Temmuz'da 207 Bin Taşıt Kaydı - Son Dakika
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Temmuz'da 207 Bin Taşıt Kaydı

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Temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın kaydı yapıldı, toplam taşıt sayısı 34.7 milyon oldu.

Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38,0'ını otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9, motosiklette yüzde 3,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26,0, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 907 bin 846 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 78 bin 761 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,2'si Renault, yüzde 8,3'ü Fiat, yüzde 8,2'si TOGG, yüzde 8,0'ı Hyundai, yüzde 7,9'u Volkswagen, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 5,4'ü Skoda, yüzde 5,2'si Citroen, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,5'i Opel, yüzde 3,2'si Nissan, yüzde 3,1'i BMW, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 2,3'ü Volvo, yüzde 2,0'ı Chery, yüzde 1,7'si Audi, yüzde 1,7'si Mini, yüzde 1,5'i Dacia, yüzde 1,2'si Jeep ve yüzde 6,8'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 170 bin 247 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 21,2 artarak 35 bin 336 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,0'ı benzin yakıtlıdır

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 adet otomobilin yüzde 41,0'ı benzin, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18,0'ı elektrikli, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 959 bin 336 adet otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,3'ü LPG, yüzde 4,9'u hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz'da 207 Bin Taşıt Kaydı - Son Dakika

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