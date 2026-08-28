Temmuz'da Dış Ticaret Açığı Yükseldi

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında yüzde 79,4 iken, 2026 Temmuz ayında yüzde 77,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 3,4, ithalat yüzde 4,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 3,1, ithalat yüzde 3,6 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Temmuz ayında yüzde 3,1 artarak 23 milyar 78 milyon dolardan, 23 milyar 788 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,6 artarak 25 milyar 280 milyon dolardan, 26 milyar 194 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,4 artarak 49 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 oldu.

Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 13,6 arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında yüzde 79,4 iken, 2026 Temmuz ayında yüzde 77,7'ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 8,3 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 55 milyar 923 milyon dolardan, 60 milyar 545 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 73,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,4 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,0 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 71,2, sermaye mallarının payı yüzde 14,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,4 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 42 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 683 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 349 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 113 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,5'ini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 164 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 429 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 347 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 638 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 40 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 232 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 521 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 889 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 553 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,2'sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 31 milyar 350 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 24 milyar 174 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 16 milyar 3 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 500 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 803 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9, ithalat yüzde 5,1 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,4'tür. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7'dir.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7'dir. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Temmuz ayında 23 milyar 156 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 23 milyar 156 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 artarak 30 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 7,1 artarak 6 milyar 762 milyon dolardan, 7 milyar 243 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında yüzde 77,0 iken, 2026 Temmuz ayında yüzde 76,2'ye geriledi.

İhracat 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 147 milyar 697 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 147 milyar 697 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 209 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,4 artarak 56 milyar 215 milyon dolardan, 61 milyar 479 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 71,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 70,6'ya geriledi.