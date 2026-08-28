Temmuzda Güneş Enerjisinde Rekor Üretim - Son Dakika
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Temmuzda Güneş Enerjisinde Rekor Üretim

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Türkiye, temmuzda güneş enerjisinden 5,37 milyar kWh elektrik üreterek rekor kırdı.

Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretimi, temmuzda 5,37 milyar kilovatsaatle aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 34,6 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Geçen ay elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 26,2 ile hidroelektrik santrallerinin (HES) oldu. HES'lerden bu dönemde 9,07 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Haziranda 4,99 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi, temmuzda yeni rekor kırdı. Güneşten elektrik üretimi temmuzda 5,37 milyar kilovatsaat olurken, bu miktar toplam elektrik üretiminin yüzde 15,5'ini oluşturdu.

Yerli kaynaklardan üretim de rekor kırdı

Bu dönemde yenilenebilir kaynaklardan 20,14 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken, bu miktar toplam elektrik üretiminin yüzde 58,2'sine karşılık geldi.

Yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimi de temmuzda 24,75 milyar kilovatsaatle aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 71,5 olarak hesaplandı.

Güneş ve rüzgarda günlük üretim rekorları

Güneş ve rüzgarda temmuz ayında günlük bazda da rekor üretim seviyeleri görüldü.

Güneş enerjisinden 19 Temmuz'da 189 bin 680 megavatsaat elektrik üretilerek günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Rüzgar enerjisinde ise temmuz boyunca toplam 4,16 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Rüzgardan 30 Temmuz'da gerçekleştirilen 265 bin 512 megavatsaatlik üretim, günlük bazda rekor olarak kayıtlara geçti.

Yılın 7 ayındaki üretim seviyeleri

Bu yılın 1 Ocak-31 Temmuz döneminde hidroelektrik kaynaklarından 66,1 milyar kilovatsaat, rüzgardan 25,6 milyar kilovatsaat ve güneşten 24,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu kaynakların tamamı, 2000 yılından bu yana aynı dönemler dikkate alındığında en yüksek üretim değerlerine ulaştı.

Yılın 7 ayında yerli kaynaklardan 156 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken, bu miktar toplam üretimin yüzde 73,9'una karşılık geldi. Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklardan 128,8 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken, bunun toplam üretimdeki payı yüzde 61 oldu.

Bu seviyeler, 2000 yılından bu yana aynı dönemler için miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.

"Enerji mimarimizdeki büyük dönüşüm hız kesmeden devam ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Enerji mimarimizdeki büyük dönüşüm yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızla hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında elektrik üretimimizde tarihi bir çifte rekora imza atarak yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilovatsaate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilovatsaate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık. Özellikle güneşte ve yerli kaynaklarımızda yakaladığımız bu güçlü ivmeyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda Güneş Enerjisinde Rekor Üretim - Son Dakika

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