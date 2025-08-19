Temmuzda Taşıt Kaydı %36 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Temmuzda Taşıt Kaydı %36 Arttı

Temmuzda Taşıt Kaydı %36 Arttı
19.08.2025 11:29
TÜİK, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının %36,1 artarak 257 bin 471 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 36,1 artarak 257 bin 471 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında 257 bin 471 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 36,1 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken, traktörde yüzde 43,5 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 127,1, kamyonette yüzde 20 artarken, traktörde yüzde 55, kamyonda yüzde 25,9, minibüste yüzde 22,4, otobüste yüzde 19,5, motosiklette yüzde 12,1 ve otomobilde yüzde 2,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 32,6 MİLYON

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 554 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,8'ini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1 MİLYON 15 BİN 974 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında 1 milyon 15 bin 974 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 66,9'unu otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 106 bin 407 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,7 artarak 29 bin 159 adet oldu. Böylece ocak-temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 318 bin 53 artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
