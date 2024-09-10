Temmuzda İstihdam Artışı 235 Bin Kişi

Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda aylık bazda 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 235 bin kişilik artışla 32 milyon 712 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,8 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuzda aylık bazda 1,3 saat azalarak 42,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, temmuzda aylık bazda 2,7 puan azalarak yüzde 26,5 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.942 32.631 33.311 İş gücü (bin kişi) 35.879 23.624 12.255 İstihdam (bin kişi) 32.712 21.979 10.733 İşsiz (bin kişi) 3.167 1.645 1.522 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.063 9.007 21.055 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,4 72,4 36,8 İstihdam oranı (yüzde) 49,6 67,4 32,2 İşsizlik oranı (yüzde) 8,8 7 12,4 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 16,6 12,2 25 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA