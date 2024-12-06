Temsa, Fransa\'da Mobilite Çözümleri Tanıttı

Ekonomi

Temsa, güvenli ve sürdürülebilir mobilite anlayışı doğrultusunda bazı modellerini Fransa'daki AutoCar Expo Fuarı'nda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası otobüsleriyle Avrupa'da büyümeye devam eden Temsa, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen AutoCar Expo Fuarı'nda güvenli ve sürdürülebilir mobilite çözümlerini katılımcıların beğenisine sundu.

Fransa yollarına çıkardığı 6 bin aracıyla pazardaki güçlü büyümesini sürdüren TEMSA, AutoCar Expo Fuarı'nda "HD 13", "LD SB E" ve "MD 9" modelleriyle yenilikçi çözümlerini ve çevreci teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturdu.

"Fransa pazarının en güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz"

Açıklamada, etkinliğin basın günündeki konuşmasına yer verilen Temsa Batı Avrupa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, Fransa pazarının en güçlü oyuncuları arasında yer aldıklarını ve bu gücün arkasında, bölgede kendi dağıtım ve servis ağı organizasyonuna sahip olmalarının, önemli payı bulunduğunu belirtti.

Uzunay, "AutoCar Expo'da gücümüzü göstererek mobilitenin geleceğine yön veren güvenilir, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle farkımızı bir kez daha ortaya koyduk. 2024'ün son dönemine girerken gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla, Fransa yollarındaki Temsa markalı araç sayısını 6 bine çıkarmış olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın, dünya genelinde en fazla Temsa aracının hizmet verdiği ülke olma özelliğini taşıdığını kaydeden Uzunay, bu başarıyı sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Özellikle elektrikli araç segmentinde iddialı olduklarını aktaran Uzunay, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda tanıttığımız ve Avrupalı bir şirket tarafından üretilen ilk elektrikli şehirlerarası otobüs olma özelliğine sahip LD SB E ile elektrikli araç segmentindeki gücümüzü pekiştirdik. Teknik özellikleri ve yüksek güvenlik kriterleriyle, Fransa'da okul otobüsü olarak da hizmet verme yetkinliğine sahip bu modelimizle, bir yandan pazarda ürün gamımızı çeşitlendirirken, bir yandan da farklı müşteri gruplarının ihtiyaçlarına yenilikçi bir çözüm geliştirdik. Temsa markalı çevreci araçlarımızla, güvenli ve sürdürülebilir mobilite vizyonumuz doğrultusunda, hem Fransa'da hem de global ölçekte daha verimli bir ulaşım geleceği inşa etmeye devam edeceğiz."

TEMSA'nın Fransa'da öncü konumda olduğu elektrikli okul otobüsü segmentinin güçlü modeli LD SB E, 250 kilovatlık güce sahip elektrikli motoru sayesinde tüm yol koşullarında güçlü performans sunuyor. LD SB E'nin menzili ise uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.