Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı

Temu, Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan e-ticaret siteleri arasında yer aldı. Yurt dışından yapılan alışverişlere 30 euro sınırının kaldırılmasıyla ürünlerin fiyatların artması tepkilere neden olurken, Temu'dan dikkat çeken bir adım geldi.

TÜRKİYE'DE İTHALATÇI ŞİRKET KURARAK SORUNU ÇÖZDÜ

Shiftdelete'de yer alan habere göre Temu, Türkiye'de ithalatçı şirket kurarak gümrük sorununu aştı. Yeni kurulan şirketle Temu'nun gümrük işlerini doğrudan kendisinin gerçekleştireceği, böylece yurt dışından sipariş verenlerin ek bir işlem ödemeden ürünlerini kapıdan teslim alacağı belirtildi.

Yeni sistemde gümrük işlemleri bireysel kullanıcılar adına değil direkt şirket adına gerçekleştiriliyor. Alışveriş sırasında müşteriler vergilerini ödedikten sonra siparişi tamamlıyor. Ürünler de gümrükten şirketin sorumluluğunda çekilerek adreslere gönderiliyor.