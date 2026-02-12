Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı - Son Dakika
Ekonomi

Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı

Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
12.02.2026 00:06
Yurt dışından yapılan alışverişlere 30 euro sınırının kaldırılması kararının en çok etkilediği şirket olan Temu, gümrük engelini Türkiye'de ithalatçı şirket kurarak aştı. Temu'nun gümrük işlemlerini yeni kurulan şirket üzerinden yürüteceği, yurt dışından sipariş verenlerin ek bir işlem ödemesine gerek kalmayacağı öğrenildi.

Temu, Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan e-ticaret siteleri arasında yer aldı. Yurt dışından yapılan alışverişlere 30 euro sınırının kaldırılmasıyla ürünlerin fiyatların artması tepkilere neden olurken, Temu'dan dikkat çeken bir adım geldi.

TÜRKİYE'DE İTHALATÇI ŞİRKET KURARAK SORUNU ÇÖZDÜ

Shiftdelete'de yer alan habere göre Temu, Türkiye'de ithalatçı şirket kurarak gümrük sorununu aştı. Yeni kurulan şirketle Temu'nun gümrük işlerini doğrudan kendisinin gerçekleştireceği, böylece yurt dışından sipariş verenlerin ek bir işlem ödemeden ürünlerini kapıdan teslim alacağı belirtildi.

Yeni sistemde gümrük işlemleri bireysel kullanıcılar adına değil direkt şirket adına gerçekleştiriliyor. Alışveriş sırasında müşteriler vergilerini ödedikten sonra siparişi tamamlıyor. Ürünler de gümrükten şirketin sorumluluğunda çekilerek adreslere gönderiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yasin Basak Yasin Basak:
    İnşallah bu son seçiminiz olacak 91 30 Yanıtla
    Davut Cirak Davut Cirak:
    Gökten kemikte yağmıyor 6 27
    Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Kemik duasına mı çıktın Davut ? 10 3
  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    adamin dibi temu 27 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
