TEPAL ve TAPSİAD'dan orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

TEPAL ve TAPSİAD'dan orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı

TEPAL ve TAPSİAD\'dan orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı
05.07.2025 16:04
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde son günlerde peş peşe çıkan ve hala devam eden orman yangınları, hem doğaya hem ekonomiye büyük zarar verdi, hem de can kayıplarına neden oldu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son günlerde peş peşe çıkan ve hala devam eden orman yangınları, hem doğaya hem ekonomiye büyük zarar verdi, hem de can kayıplarına neden oldu. TEPAL-EPAL Türkiye Başkanı Cafer Özgen ve TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, yaşanan felaketlere ilişkin ortak bir açıklama yaparak, toplumun her kesimini daha duyarlı olmaya davet etti.

Açıklamada, ormanların yalnızca birer yeşil alan değil, aynı zamanda ülkelerin doğal zenginliği ve ekonomik değeri olduğu vurgulandı. TEPAL (EPAL Türkiye) Başkanı Cafer Özgen, "Bir ağacın büyümesi on yıllar alırken, dikkatsizlik sonucu dakikalar içinde kül olması hepimizin vicdanını sızlatmalıdır. Ormanlar sadece oksijen kaynağı değil, ormancılık ürünlerinden turizme kadar geniş bir ekonomik değer zinciridir. Orman yangınları bu açıdan da milli servetimizi yok ediyor" dedi.

Sebep genellikle ihmal

Yangınların büyük bölümünün doğrudan doğal sebeplerle değil, insan kaynaklı ihmallerle çıktığını hatırlatan TAPSİAD (Tüm Ahşap-Ambalaj Palet Sanayici İş İnsanları Derneği) Başkanı Akın Balcıoğlu ise özellikle sigara izmariti ve anız yakma gibi basit dikkatsizliklerin milyonlarca hektar ormanın kaybına yol açtığını söyledi. Balcıoğlu, "Araçtan atılan bir izmarit, ormana bırakılan bir cam şişe ya da kontrolsüz yakılan ateş Hepsi geri dönüşü olmayan tahribatlara sebep oluyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızdan en küçük ateş kaynağını bile özenle bertaraf etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu ihmallerin ciddi hukuki yaptırımları olduğuna dikkat çeken Balcıoğlu, "Orman yangınına sebebiyet verenler için Türk Ceza Kanunu'nda hapis ve adli para cezaları öngörülmektedir. Dikkatsizlik sonucu yangına yol açanlar 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor. Kasten çıkarılan yangınlarda ise cezalar çok daha ağır, 10 yıldan müebbete kadar varan yaptırımlar uygulanıyor. Bu konuda herkesin sorumluluğunu bilmesi çok önemli" dedi.

Tüm topluma görev düşüyor

Yetkililerce yapılan değerlendirmelerde yangınların önemli bir bölümünün insan etkisiyle başladığı belirtilirken, TEPAL ve TAPSİAD Başkanları, toplumun her kesiminde bilinçlenmenin artırılmasının yangınlarla mücadelede en etkili yöntem olduğunu vurguladı. Özgen ve Balcıoğlu, "Ormanlar sadece orman köylüsünün, ormancının değil; hepimizin ortak emaneti. Bu emanetin korunması için devlet kurumları kadar vatandaşlarımızın da sorumluluğu var" ifadelerini kullandılar.

Başkanlar ayrıca, "Ağaç yaşken eğilir" atasözünü hatırlatarak, orman yangınlarını önleme bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini vurguladı. Özgen, "Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında orman ekosistemi, yangınların önlenmesi ve doğaya saygı konularına daha fazla yer verilmesi, uzun vadede toplumda kalıcı bir farkındalık oluşturacaktır" diye konuştu.

Yangınla mücadelede büyük çaba

Başkanlar Cafer Özgen ve Akın Balcıoğlu ayrıca, yangınlarla mücadelede sahada görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarının ve şehirlerdeki itfaiye teşkilatlarının gösterdiği olağanüstü çabayı takdir ettiler. Özgen ve Balcıoğlu, "Ekiplerimiz adeta bir savaş veriyor. Canları pahasına ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Maalesef bu uğurda şehit olanlar da oldu Bu özveri tüm toplumun saygısını hak ediyor. Lütfen daha fazla duyarlılık" dediler.

Ekonomik kayıplar büyük

Ormanların ekonomiye katkısının altını çizen Cafer Özgen, "Ormancılık sektörü, ambalaj ve palet üretiminden ekosistemin sürdürülebilirliğine kadar birçok alanda istihdam ve katma değer yaratıyor. Her yangın, bu zincirin bir halkasını koparıyor. Bu kayıplar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de kaybıdır" diye konuştu.

TEPAL ve TAPSİAD Başkanları son olarak, yangın sezonunun en sıcak dönemine girilirken tüm vatandaşları daha dikkatli ve bilinçli olmaya davet ederek, "Asıl olan yangın çıktığında söndürmek değil, çıkmasını önlemektir" mesajını paylaştılar. - BURSA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEPAL ve TAPSİAD'dan orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı - Son Dakika

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