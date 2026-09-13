Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının devri için anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının devri için anlaşmaya vardı

Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının devri için anlaşmaya vardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tera Grubu, Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman'ın devri konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Devir işleminin tamamlanması, düzenleyici kurumların izin ve onaylarının alınmasına bağlı olacak.

TERA Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu'na devri konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Devir kapsamında Pusula Finans Holding ile birlikte İktisat Katılım Bankası, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman'ın da yer aldığı bildirildi. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ise bu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği kaydedildi.

Tera Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında Pusula Finans Holding ile İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman'ın olduğu Pusula grubu finansal şirketlerinin Tera Grubu'na devrine ilişkin temel ticari ve finansal şartlar konusunda anlaşmaya varılarak resmi izin ve onay sürecine geçildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Pusula Finans Holding A.Ş ile hissedarı olduğu Katılımevim'in yönetim yapısında da değişim yaşandı. Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan istifa etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

"Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevi Katılımevim'de de üstlendi. Söz konusu atamalar, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

"Planlanan devir işlemi; Pusula Grubu şirketlerinin sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarında sahip olduğu kurumsal kapasite, finansal altyapı, insan kaynağı ve faaliyet gücü ile Tera Grubu'nun sermaye piyasalarındaki tecrübesi, finansal gücü ve uzun vadeli büyüme vizyonunun bir araya getirilmesini hedeflemektedir."

TEZMEN: TÜM PAYDAŞLARA KATKI SAĞLAYACAK

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen "Tera Grubu olarak büyüme yolculuğumuzda çok stratejik bir adımı daha hayata geçirdik. Kategorilerinde liderliğe oynayan Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, İktisat Katılım Bankası, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini bünyesinde barındıran Pusula Holding artık Tera Grubu bünyesine katılmıştır. Bu güzide kurumlar, bundan sonra Tera'nın çeyrek asrı aşan tecrübesi, finansal disiplini ve sarsılmaz güvencesiyle başarılarını artırarak sürdürecektir. Tera Grubu olarak bugüne kadar bünyemizdeki her bir şirkette gösterdiğimiz hassasiyeti, yönetim disiplinini ve yüksek sorumluluk bilincini yeni şirketlerimizde de aynen uygulayacağız. Sektörlerimizde yeni başarı hikayelerine ve kilometre taşlarına birlikte imza atacağız. Bizim için en temel değer güvendir. Her bir müşterimizin alın teriyle, dişinden tırnağından artırarak geleceğine yatırdığı her bir kuruş ve bizlere teslim ettiği her emanet, en hassas sorumluluğumuz ve en kıymetli varlığımızdır. Grubumuza duyduğunuz güven ve güzel temennileriniz için teşekkür eder; bu yeni dönemin devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ONAY SÜREÇLERİ BEKLENECEK

Katılımevim'den yapılan açıklamada ise "Gelinen aşama itibarıyla, devir işlemine ilişkin taraflar arasındaki mutabakatın tamamlanmasının yanı sıra, yeni dönem yönetim yapılanmasına ilişkin önemli adımlar da atılmış bulunmaktadır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme vizyonu ile Pusula Grubu şirketlerinin sahip olduğu kurumsal ve finansal gücün birleşmesinin, daha güçlü ve kapsamlı bir finansal yapının oluşturulmasına ve tüm paydaşlar açısından sürdürülebilir değer yaratılmasına önemli katkı sağlaması beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, devir işleminin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Katılımevim, Birevim, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının devri için anlaşmaya vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile ’Arap Osman’ el ele Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile 'Arap Osman' el ele
Memur emeklisinin ’seyyanen zam’ talepli dosyası AYM’de tek çatı altında Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı

21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
20:34
Galatasaray’ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
Galatasaray'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
19:25
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 22:03:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tera Grubu, Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının devri için anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement