Tera, Kayıtlı Sermayesini 40 Milyar TL\'ye Yükseltiyor

SPK'nın sermaye şartlarını yukarı çekmesinin ardından Tera'dan dikkat çeken karar geldi. Şirket kayıtlı sermaye tavanını tam 1000 kat artırarak 40 milyar TL'ye çıkarmak için düğmeye bastığını açıkladı. İkinci adım ise ödenmiş sermayenin 4 milyar TL'ye yükseltilmesi oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sektörde sermaye yapılarını güçlendirmeye yönelik adımlarının ardından Tera'dan önemli bir hamle geldi. Yapılan açıklamaya göre, Şirket yönetim kurulu, 29 Ağustos tarihinde aldığı kararla mevcut 40 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL'ye çıkarmak üzere SPK'ya başvurma kararı aldı. Rakam dikkat çekici: 40 milyon TL'den 40 milyar TL'ye. Başka bir ifadeyle şirket, kayıtlı sermaye tavanını 1000 katına çıkarmaya hazırlanıyor.

SPK 500 milyon dedi, TERA 40 milyarlık tavan açtı

Açıklamaya göre, hamlenin zamanlaması ise sermaye piyasaları açısından ayrıca önem taşıyor. SPK'nın portföy yönetim şirketlerine yönelik sermaye kriterlerini yükselterek 500 milyon TL seviyesine kadar çıkan yeni sermaye yükümlülükleri getirdiği dönemde, şirketin çok daha büyük bir sermaye alanı oluşturmayı tercih etmesi piyasaların dikkatini çekti. Şirket, yalnızca yeni şartlara uyum sağlayacak ölçekte bir artış planlamadı. Şirket, gelecekte gerçekleştirilebilecek sermaye artırımlarının önünü açacak şekilde kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar TL'ye taşıma kararı aldı. Bu rakam, 500 milyon TL'nin 80 katına karşılık geliyor.

İkinci adım: Sermaye 4 milyar TL

Yönetim Kurulu aynı toplantıda ikinci bir kritik karar daha aldı. Şirket, halen 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 4 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı. Böylece şirketin ödenmiş sermayesinde yaklaşık 26,7 katlık bir artış gündeme gelecek.

TERA neye hazırlanıyor?

Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, şirketin kasasına bugün itibarıyla 40 milyar TL gireceği anlamına gelmiyor. Ancak yönetimin önümüzdeki dönemde sermaye artırımları konusunda çok daha geniş hareket alanına sahip olmasının önünü açıyor. Bu nedenle karar, teknik bir esas sözleşme değişikliğinin ötesinde, şirketin önümüzdeki dönem büyüklük hedefleri açısından da dikkat çekici bir sinyal olarak okunuyor. İlk somut adım da belli: 150 milyon TL'den 4 milyar TL'ye.

Sürecin ilk aşamasında şirket, 40 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı için SPK'dan uygun görüş isteyecek. Sermaye piyasalarında şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesinin tartışıldığı ve SPK'nın sermaye kriterlerini yukarı taşıdığı bir dönemde gelen Tera kararı, ölçeğiyle diğer şirketlerden ayrılıyor. SPK çıtayı yükseltti. Şirket ise çıtanın çok üzerinde bir alan açtı: 40 milyar TL.