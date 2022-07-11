Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı

11.07.2022 17:12
Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesi Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri akınına uğradı.

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesi Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri akınına uğradı.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Yalova'nın Termal ilçesi Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgili odağı oldu. Bayramda ilçedeki tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bayram tatilinde termal turizmi tercih eden yerli ve yabancı turistler ilçenin şifalı suları ve doğasından faydalandı.

Kaplıca işletmelerinde bulunan havuz, hamam, mide suyu, göz suyu ve ayak suyu dolup taştı. Tatilciler şifalı sulardan yararlanmak için sıraya girdi.

Kaplıcalarda karikatür yapan Ziya Tarı, Kurban Bayramı'nın önceli yıllara göre daha hareketli geçtiğini söyledi.

Tatilciler ise herkese Termal'i tavsiye etti. - YALOVA

YORUMLAR
500
Tarihi Fransız Evi, Yalova turizmine kazandırılacak Tarihi Fransız Evi, Yalova turizmine kazandırılacak 7 BİN NÜFUSLU TERMAL, BAYRAM TATİLİNDE 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK 7 BİN NÜFUSLU TERMAL, BAYRAM TATİLİNDE 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Termal, Yalova, Roma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 17:39:08. #1.12#
SON DAKİKA: Termal, bayramda yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement