Terme Belediyesi Marketlerde Denetim Gerçekleştirdi

Ekonomi

Samsun'un Terme Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Terme'de vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi, fiyat etiketi ve fahiş fiyat konularında titizlikle incelenerek uygun olmayan ürünler belirlendi. Bu kapsamda, ilçede faaliyet gösteren marketlerde yapılan denetimlerde, tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek ürünlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Denetimlerde, özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama şartları, hijyen standartları, fiyat etiketleri gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili belgelere de titizlikle bakıldı ve eksikliklerin giderilmesi için market işletmecilerine uyarılarda bulunuldu.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle marketlerde yapılan denetimlerde gıda güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığını ekiplerimiz titizlikle inceliyorlar. Amacımız, hemşerilerimizin güvenle alışveriş yapabileceği bir ortamı ve sağlıklı gıda tüketimine ulaşmasını sağlamak" dedi.

Ekiz ayrıca, denetimlerin devam edeceğini belirtirken tüketicilerin de herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında belediye zabıta müdürlüğüne bildirmeleri çağrısında bulundu. - SAMSUN