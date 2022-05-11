'Terme Pide Evi' ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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'Terme Pide Evi' ihaleye çıkıyor

11.05.2022 14:34
'Terme Pide Evi' ihaleye çıkıyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ilçeye kazandırılması planlanan "Pide Evi" 18 Mayıs Çarşamba günü ihale edilecek.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ilçeye kazandırılması planlanan "Pide Evi" 18 Mayıs Çarşamba günü ihale edilecek.

Terme Belediyesi, ilçeye yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak hedefiyle projelendirdiği Yaşam Alanı ve Pide Evi Projesi'nin Pide Evi kısmını Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkarıyor. Terme'nin çehresini değiştirmek için proje çalışmalarına hız veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni tesis yatırımı için yatırımcılara çağrıda bulunarak ilçeye davet etti.

Yeni yaşam merkezi ile hem ilçenin hem de yatırımcının kazanacağını ifade eden Başkan Kılıç, "İlçemize kazandıracağımız yeni yaşam alanımız ile ilçemizin büyük bir eksikliğini gidererek hemşehrilerimize yeni bir sosyal yaşam alanı sunacağız. Meslek Yüksekokulu, Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Yeni Sanayi alanı bölgesinin tam ortasında ve karayollarında aldığımız özel izinlerle Samsun- Ordu karayolu bağlantısını tamamladığımız yaşam alanımızı ilçemizin vazgeçilmez lezzetinin yapılacağı Pide Evi ile taçlandıracağız. Günde yaklaşık 18 bin aracın geçiş güzergahı üzerinde bulunacak Pide Evi yapımı için Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkıyoruz. Sosyal donatı alanları spor alanları ve yürüyüş yolları belediyemiz tarafından pide evi ise yüklenici firma tarafından yapılacak ve işletilecek. Bu tesisle hem ilçemiz hem de yatırımcımız kazanacak. Tüm yatırımcıları bekliyoruz" dedi.

İhale şartnamesi

18 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Belediye Meclis ve Toplantı Salonu'nda 3 milyon 549 bin Türk Lirası muhammen bedelle yapılacak tesis ihalesi için verilen bilgide; "Mülkiyeti Terme Belediye Başkanlığı'na ait Samsun ili Terme ilçesi Yalı Mahallesi hudutları içerisinde bulunan yukarıda özellikleri belirtilen ve imar planında belediye hizmet alanı lejantlı taşınmaz üzerine Terme Belediye Meclisi'nin 03.11.2021 tarih ve 59 sayılı kararı ile belediye tarafından mevcut imar planına göre hazırlanan avan projeye göre, irtifak hakkı (üst kullanım hakkı) tesis edilerek, sosyal tesis yapılması ve belediyenin belirleyeceği süre içerisinde inşaatın tamamlanarak yapı kullanma izin belgelerinin alındığı tarihten itibaren başlamak üzere, 25 yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

'Terme Pide Evi' ihaleye çıkıyor
'Terme Pide Evi' ihaleye çıkıyor
'Terme Pide Evi' ihaleye çıkıyor
'Terme Pide Evi' ihaleye çıkıyor

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Ali Kılıç, Çarşamba, Samsun, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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