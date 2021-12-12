Tescilli Kozan portakalında hasat başladı

Kozan ilçesinde geçen yıl coğrafi işaret alınan portakalın kilosu dalında 80 kuruşa satılıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl coğrafi işaret alınn portakalda hasat başladı.

Hafta sonu hasat mesaisi yapan üretici Uğur Arslan bu yıl verimin yüksek olduğunu, limon ve mandalinanın dalında kalmasının ardından portakalın da kilosunun 80 kuruşa kadar düştüğünü söyledi. Arslan, "Portakalı 80 kuruşa veriyoruz. Nakliye biniyor. Kasalama maliyeti çok. Ama markette 6 TL. Bu yıl çiftçinin gübre ve ürünler ile gücü yetmez oldu. Devletin müdahale etmesi lazım. Dolar yükseldikçe mazot artıyor. Bugün bahçemizde 20 ton hasat yaptık. Limon çok ama para etmiyor. Portakalımız Kuzey Irak'a ihraç ediliyor. Onlar da kaça satıyor bilmiyorum. Irak dışında ihracat yok. Diğer Avrupa ülkelerine açılsak daha iyi olur. Portakala yazık dalında kalacak. Portakalımız çok kaliteli bir portakal. Macaristan portakalı çıktığı için Çukurova'daki portakalı yurt dışına yeteri kadar satamıyoruz" diye konuştu.

Tüccar Erdal Bozkurt ise narenciyenin konulduğu plastik kasaların fiyatının yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirterek tüm maliyetlerde yaşanan artış nedeni ile dalında 1 TL'ye satılan portakalın üzerine kar değil sadece maliyeti ekleyerek satışa sunduklarını söyledi.