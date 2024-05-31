Ekonomi

Tescilli Maraş bıçakları kurbana hazır

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Hartlap bıçağı, ustaların maharetli ellerinde Kurban Bayramı için hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü bıçakların üretildiği Kahramanmaraş'taki bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde 1820 yılından günümüze kadar dede mesleğini sürdüren Bahaettin Çelik, bıçak üretimini arttırdıklarını ifade etti. Coğrafi işaretli Hartlap bıçaklarında üretim potansiyelinin arttığını merdiven altı üretimden tesisleşmeye geçildiğini ifade eden Çelik, bıçakçının bayramının Kurban Bayramı olduğunu, kaliteli ürünleri Türkiye ve dünyanın dört bir tarafına gönderdiklerini söyledi. Çelik, "1876 yılından günümüze mesleğimizi devam ettiriyoruz. Eski ile yeniyi birleştirip dünyaya bu ürünümüzü tanıtmak için büyük uğraşlar veriyoruz. Bunu yaparken Hartlap köyümüz bizimle ve küçük atölyelerimizi geliştiriyoruz, imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Geleneksel ürünü tanıtıyoruz. Bıçakçının bayramı kurban, yıl boyunca yaptığımız çalışmaları kurban döneminde iki katına çıkarıyoruz. Talep ürünleri vatandaşlarımıza yetiştiriyoruz. Bıçak kurbanın vazgeçilmezi. Kurban kesiyorsunuz ve hayvana da eziyet etmemek gerekiyor. En iyi bıçak ile kurban kesilmeli ve keskin olmalı. Artık küçük işletme mantığı eskide kaldı, biz hedefimizi yukarı koyuyoruz. Coğrafi tescilini almış, herkesin bir değeri olmuş ürünü ayakta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kurban bıçaklarının fiyatları ise 250 lira ile 500 lira arasında değişiyor.