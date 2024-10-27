Tesis Yönetim Hizmetleri Çalıştayı Gerçekleşti

Ekonomi

Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı'nda, konut sitesi yönetim şirketlerinin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı

Tesis Yöneticileri Federasyonundan (TEYFED) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalıştay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşti.

TEYFED Başkanı Yahya Sağır, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çalıştayda sektörün sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini dile getirdiklerini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tesis yönetimi şirketlerinin şeffaf, hesap verebilir ve Bakanlık yetkilendirmesiyle denetlenebilir hale getirilmesi gerekiyor. Mesleki yeterliliklerin sektörümüz için önemi, dijitalleşmenin gerekliliği, çalışanların düzenli mesleki eğitimlerle desteklenmesi gibi hususların sektörde kalitenin artırılması için önemli şartlar olduğunu paylaştık. Ayrıca, ceza ve yaptırım mekanizmalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini ve mevcut yaptırımların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu ifade ettik. Tesis yönetim hizmetlerinde kaliteyi artırmak için düzenleyici çerçevenin sıkılaştırılması önem taşıyor."

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Başkanı Ozan Özen de çalıştayda tesis yönetimi alanında lisanslama, denetim süreçleri ve profesyonellik kriterlerinin artırılması konularının ele alındığına dikkati çekerek, "Bizler de tesis yönetim şirketlerinin yeterlilik, sınıflandırma ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi, çalışan eğitimlerinin iyileştirilmesi ve mevzuatın güncellenmesi gerekliliği üzerine değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.