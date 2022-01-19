TESK Başkanı Palandöken: "Akaryakıt fiyatları, ekonominin önünde el freni görevi görüyor"

"Benzin ve motorin fiyatları düşene kadar ÖTV alınmamalı"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, benzin ve motorin fiyatlarında yeniden düşüş yaşanana kadar akaryakıttan özel tüketim vergisi alınmamasını önererek, "Akaryakıt fiyatları artık ekonominin önünde el freni görevi görmeye başladı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların yakıt masraflarından doğan sorunlarını dile getiren bir konuşma yaptı.

"Akaryakıt fiyatları artık ekonomi önünde el freni görevi görmeye başladı

Palandöken konuşmasında, Covid-19 salgınının üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, "2 yıldır pandemi sürecinin etkisiyle işyeri kapanan veya kapanmasa bile kısıtlamaların etkisiyle büyük bir iş kaybına uğrayan esnaf tam yeni yeni toparlanmaya başlıyordu ki bu kez de artan maliyetlerin altında ezildi. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdi. Pandemi sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları artık ekonomik önünde el freni görevi görmeye başladı. Bu geçici dönem bitene kadar en azından benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. Benzin ve motorin fiyatları litrede 9 TL'nin altına düşünce yeniden ÖTV alınabilir. Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı" diye konuştu.