TESK Başkanı Palandöken'den "kurban derileri israf edilmesin" çağrısı - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken'den "kurban derileri israf edilmesin" çağrısı

07.07.2022 12:05
TESK Başkanı Palandöken'den "kurban derileri israf edilmesin" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin ziyan edilmemeye özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizdeki yüzde 30'luk deri israfı ekonomiye kazandırılmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin ziyan edilmemeye özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizdeki yüzde 30'luk deri israfı ekonomiye kazandırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kurban ve derilerinin ziyan olmaması için kullanılacak bıçakların kör olmaması gerektiğini bildirdi.

Derilerin iyi tuzlanması ve korunmasının önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Kurban derilerinin ziyan edilmemesi için özen gösterilmeli. Bıçaklara, tuzlamaya, saklama koşullarına dikkat edelim. Ülkemizdeki yüzde 30'luk deri israfı ekonomiye kazandırılmalı." değerlendirilmesinde bulundu.

Palandöken, ülkede deri sanayisinin yıllık ortalama 6 milyon büyükbaş, 50 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, bayramın sektör için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Yılın ilk 4 ayında 690 milyon dolarlık ihracat yapan işlenmiş deri sektörünün hedeflerinin sekteye uğratılmaması gerektiğine işaret eden Palandöken, kurban derilerinin iyi korunmasının ihracat ve ithalat için çok önemli olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den 'kurban derileri israf edilmesin' çağrısı - Son Dakika

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