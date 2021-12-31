TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız bu yıl çözülmeyen konuların 2022'de çözülmesini bekliyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yeni yıldan umutlu olduğun belirterek, "Esnaf ve sanatkarımız, bu yıl çözülemeyen konuların 2022'de çözülmesini ve bol kazançlı bir yıl olmasını umut ediyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yeni yıldan beklentilerini aktardığı bir açıklama yaptı.

Palandöken açıklamasında, esnafın her zaman yeni gelen yıldan umutlu olduğuna vurgu yaparak, "Yalnızca 2021 yılında çözüme kavuşturulamayan ekonomik olarak endişe taşıdığımız geçici sorunların bu yıl çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Kuralsızlığın çözüm bulunması, dolayısıyla Perakende Yasası'nın güncellenmesi, esnafımıza ticari akaryakıt sağlanması, sıfır faizli kredi imkanı tanınması, sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı, temel harcama kalemleri olan elektrik su gibi kalemlerde vergi indirimleri sağlanması, esnafımıza geriye dönük borçlanma imkanı tanınması gibi esnaf ve sanatkarımızın işlerini, verimliliğini, kazancını etkileyecek kritik noktalarda çözümler bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tedbir gereği kapanma ihtimalinin bile esnafta huzursuzluğa neden olduğunu ifade eden Palandöken, "İkinci yarıdan itibaren yüksek bir büyüme hızına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu da son iki yıldır açılan yaraların bu dönemde kapanacağı yönündeki ümitlerimizi artırıyor. Ekonomimizin temel yapı taşı esnaf ve sanatkarın sorunlarının çözüme kavuşturulması ekonomiyi de büyümeyi de doğrudan etkilediği unutulmamalı" dedi. - ANKARA