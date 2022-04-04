TESK Başkanı Palandöken, fiyat artışının "Perakende Yasası" ile önlenebileceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken, fiyat artışının "Perakende Yasası" ile önlenebileceğini söyledi Açıklaması

04.04.2022 15:15
TESK Başkanı Palandöken, fiyat artışının "Perakende Yasası" ile önlenebileceğini söyledi Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat indirimi sağlayabilmek için Perakende Yasası'nın çıkması gerektiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat indirimi sağlayabilmek için Perakende Yasası'nın çıkması gerektiğini belirtti.

Palandöken, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması için geldiği Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Marketlerdeki fiyat artışlarına değinen Palandöken, gerek salgın sonrası gerekse Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatlarda ciddi bir yükselme gözlendiğini ifade etti.

Devletin, vatandaşı ezdirmemek amacıyla önemli uygulamalar hayata geçirdiğini anlatan Palandöken, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e, zorunlu tüketimde deterjan, çocuk bezleri, havlu kağıtları gibi ürünlerde de yüzde 18'den yüzde 8'e indiğini anımsattı.

Bir taraftan ise elektrik, doğal gaz, benzin, mazot, LPG ücretlerine de sık sık zam geldiğini aktaran Palandöken, "Vatandaş, 'Devlet elini bu kadar taşın altına koyuyor, KDV indirimleri yapıyor, biz niye hissetmiyoruz?' diyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşın indirimlerden yararlanmama sıkıntısı çektiğini dile getiren Palandöken, bu açıdan bölgesel üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Her havzada yetiştirilebilen ürünlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, bu durumun hem ülke ekonomisine hem de ürünlerin organik olmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Palandöken, köy kent projelerinin verimliliğini artıracak bir model oluşturulması gerektiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacağımız tek şey, bölgesel üretime ağırlık vermek. Yoksa her dükkana bir tane kolluk kuvvetiyle fiyatları indirme mücadelesi belki caydırıcı olur. Ancak fiyatların kontrolörlüğünde mümkün olmayan bir denetleme var. En önemlisi insanın ahi kültüründen gelen vicdan muhasebesi. Devlet yüzde 10 indirdi, artık aradaki zincirler, üretenler de kendilerinden yüzde 10'luk bir fedakarlık yapsın ki müşteriler rahat edebilsin."

Palandöken, zincir marketlerin bulundukları konuma ve sattıkları ürünlere yönelik kurallar getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ürünlerin zincir marketlerin tekelinden çıkması gerektiğini belirten Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 bin tane mağazası olan bir insan fiyat indirir mi? Her ilde fiyat birlikteliği oluyor. Rekabet unsuru doğuracak işletmelerin çoğalması gerekiyor. Yoksa tek başına bunların eline bırakırsanız 10 bin mağazası olanda 10 binlerce teneke yağ olur, şeker olur. Hem piyasada sıkıntı hem de fiyat artırımına sebep olur. Bunun için bir an evvel bu konuda önlem alınması lazım. Mutlak ve mutlak Perakende Yasası'nın çıkarılması lazım. Ayakkabı mevsimi ayakkabı satacaksınız, okullar açılacak kırtasiye malzemesini satacaksınız, birçok ürünü tekelinize alacaksınız ondan sonra gıda maddesi fiyatları düşecek diye bekleyeceksiniz. Mümkün değil. Tarladan bedavaya da alsa size daha pahalıya satmak için mücadele veren zincir mağazalarla mutlaka Perakende Yasası'nı çıkarıp, mücadele etmek lazım. Yoksa fiyatların düşmesini beklemek hayal olur."

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Bendevi Palandöken, Ukrayna, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken, fiyat artışının 'Perakende Yasası' ile önlenebileceğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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