TESK Başkanı Palandöken: 'Karar esnafımız adına olumlu ve destekliyoruz' - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: 'Karar esnafımız adına olumlu ve destekliyoruz'

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon muhasebesiyle ilgili alınan yeni kararları olumlu bulduklarını ve esnafın beklediği yönde olduğunu belirtti. Ayrıca, 50 milyonluk ciro barajının esnafı rahatlattığını ifade etti.

29.08.2024 14:03
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TESK Başkanı Palandöken: "Karar esnafımız adına olumlu ve destekliyoruz"

"Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf"

ANKARA - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken uygulamaya başlanan "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararların alınmasına ilişkin "Yapılan açıklamayı esnafımız adına oldukça olumlu buluyoruz. yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarmaları esnafımızın beklediği yönde oldu" dedi.

Uygulamaya başlanan "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararların alınmasına ilişkin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılan açıklamayı esnafımız adına oldukça olumlu buluyoruz. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile yaptığımız ikili görüşmeler sonrası yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarmaları esnafımızın beklediği yönde oldu" dedi.

"50 milyonluk ciro barajı getirilmesi esnafı rahatlattı"

Daha önce yaptıkları açıklama ve görüşmelerde esnafın enflasyon muhasebesine tabi tutulmasının mutlaka kaldırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Esnafımız enflasyon muhasebesine öncelikle hazır değildi ve bu enflasyonist ortamda bunun uygulaması söz konusu değildi. Talebimiz ya yılda bir kez uygulanması ya da esnafın muaf tutulması yönünde idi. Çünkü Enflasyon düzeltmesi ile esnafa fiktif bir kazanç çıkmış gibi vergi doğacaktı. Enflasyon düzeltmesi ile karlı işletmelerin karı düşebiliyor. Borçlu ve zarardaki işletmeye de kar doğabilmekte. Bu noktada borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmazdı. Bunun için cirosu 50 milyonun altındaki işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulması oldukça yerinde bir karar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Karar esnafımız adına olumlu ve destekliyoruz' - Son Dakika

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