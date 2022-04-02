TESK Başkanı Palandöken: "Ne alım gücümüz ne de dinimiz israf yapmaya müsait değil" - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: "Ne alım gücümüz ne de dinimiz israf yapmaya müsait değil"

02.04.2022 00:57
TESK Başkanı Palandöken: "Ne alım gücümüz ne de dinimiz israf yapmaya müsait değil"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan sofralarında en çok israftan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Dünyada 1 milyara yakın insan açlık sorunu çekiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan sofralarında en çok israftan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Dünyada 1 milyara yakın insan açlık sorunu çekiyor. Bizse her üç ekmekten bir tanesini çöpe atıyoruz. Halbuki ne alım gücümüz ne de dinimiz bu israfı yapmaya müsait değil" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada israfa değindi. Ramazan sofralarında en çok israftan kaçınılması gerektiğini hatırlatan Palandöken, "Ramazan sofralarımız, maalesef tüm gün açlığın sonunda gözümüzün doymaması nedeniyle iftar değil israf sofralarına dönüyor. Dünyada 1 milyara yakın insan açlık sorunu çekiyor. Bizse her üç ekmekten bir tanesini çöpe atıyoruz. Halbuki ne alım gücümüz ne de dinimiz bu israfı yapmaya müsait değil. Alışverişlerde ihtiyaçtan fazlası alınmamalı, sofralarımıza yenmeyecek kadar çok yiyecek konulmamalı" dedi.

Ramazan alışverişlerinin israfa yol açmaması için vatandaşların ihtiyacı kadar olanı almasının önemine dikkat çeken Palandöken, "Vatandaşlarımız Ramazan alışverişlerini yaparken ihtiyacı olan kadarını almayı iyi belirlemeli. Alın teriyle kazandığı parasını çöpe atacağı ürünlere harcamamalı. Çöpe attığımız sadece gıdalar olmuyor. Aynı zamanda nimetimizi, paramızı ve emeğimizi de çöpe atmış oluyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda İsraf Endeksi Raporu'na göre ülkemizde kişi başına göre yıllık 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Alım gücünün düştüğü, unun, şekerin, yağın fiyatlarının arttığı bu dönemde bir ekmeğin, bir pidenin bile çöpe gitmesi hele de bu mübarek ayda hiç yapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl verilerine göre ülkemizde ekmek israfının Ramazan ayında daha da arttığına dikkat çeken Palandöken, "Günlük ortalama 100 milyon ekmek üretilen ülkemizde tüketim 92 milyon civarında gerçekleşiyor. Bu da günde ortalama olarak 8 milyon ekmeğin çöpe gittiğini gösteriyor. En kutsal yiyecek olan ekmeğin hele de bu mübarek aylarda israf edilmesi gerçekten içler acısı. Oysaki askıda pide ve askıda ekmek kampanyası için tüm esnafımız hazır. Bu ekmeklerin israf edilmesi yalnızca dini açıdan değil ekonomik olarak da milyarlarca lira kayba neden oluyor. Bu israfın önüne geçerek önce aile ekonomisine, sonra ülke ekonomisine katkı sağlamalı, israfı durdurmalıyız" diye konuştu. - ANKARA

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Bendevi Palandöken, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Ne alım gücümüz ne de dinimiz israf yapmaya müsait değil' - Son Dakika


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