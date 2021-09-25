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TESK Başkanı Palandöken: "Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli"

25.09.2021 10:21
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir an önce Meclis'ten geçmesini beklediklerini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir an önce Meclis'ten geçmesini beklediklerini bildirdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen "Perakende Yasası"nın güncellenmesi olduğunu belirtti.

Zincir marketlerin kuralsız açılmalarının önüne geçen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir an önce Meclis'ten geçmesini beklediklerini vurgulayan Palandöken, "Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Onbinlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkanda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olmasına artık son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, fiyatların düşmesinin rekabet ile olabileceğini aksi takdirde enflasyonda makasın daha fazla açılacağını savunarak, "Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken: "Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli" - Son Dakika
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