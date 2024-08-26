TESK, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, deprem bölgesinde önceliğin ticari hayatın canlandırılması olması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, ticari hayatın canlanması ve yaşamın normale dönmesi için bunun önem taşıdığını ifade etti.

Palandöken, esnafın vergi ve prim borçlarına kolaylık sağlanması gerektiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meydana gelen afet sonrasında depremi ağır olarak yaşayan ve olumsuz etkilenen illerimizde mücbir sebep ilan edilmiş, vergiler, SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, damga vergisi, KDV, MTV 31 Ağustos 2024'e kadar ertelenmişti. Esnafımız şu an sadece beyannamesini veriyor. Cebinde ve kasasında parası olmadığından ödemesini yapamıyor. Depremler nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı beklemektedir. Öncelikle mücbir sebep halinin uzatılmasını talep ediyoruz. Deprem bölgesinde iş yeri ve evi yıkılan esnafımızın SGK ve Bağ-Kur primleri, gelir, stopaj vergileri, damga vergisi, KDV, MTV, vergi, elektrik, doğal gaz ve 2023 yılından önceki tüm vergilerine kolaylık getirilmelidir ki ticaretle birlikte hayat normale dönebilsin."