TESK Genel Başkanı: Esnaf ve sanatkarlar için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç var - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Genel Başkanı: Esnaf ve sanatkarlar için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini ve yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Palandöken, esnafın düzlüğe çıkabilmesi için vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırmanın şart olduğunu vurguladı. Ayrıca, esnafın finansmana ulaşmasının giderek zorlaştığını ve bu durumun hem insanların borçtan kurtulması hem de istihdamın hareketlenmesi için önemli olduğunu ifade etti.

13.07.2024 08:53
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Yüksek enflasyon nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini ve yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesi, ekonominin canlanması hem de devletin gelirini artırması için geçtiğimiz dönemlerdeki gibi biraz daha uzun vadeli, insanların ödeyebileceği şekilde yeni bir yapılandırma gerekli" dedi.

Esnaf ve sanatkarın düzlüğe çıkabilmesi için uzun vadeli bir yapılandırmanın şart olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın düzlüğe çıkması için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart. Ama tam tersine insanların hesaplarına bloke koyuluyor. Zaten borçlarını ödemek için paraya gittikleri zaman mutlak ve mutlak üzerlerindeki bu blokenin kaldırılması için tamamen borçlarının ödenmesi lazım diyor. Halbuki tamamen bir taksitlendirme vs. olsa insanlar rahat edecek, adlıkları parayla borçlarını ödeyecekler ancak bloke olunca hiç hareketsiz kalıyor ve ekonomide de bir tıkanma oluyor. Rekabet edemiyor, girdi maliyetlerinden kiradan vs. esnaf iş yapamaz hale geliyor. Esnafın ayakta kalabilmesi için, hem istihdam açısından hem devlete vergi geliri açısından bu çok önemli. Blokeler zaman kaybedilmeden kaldırılmalı" şeklinde konuştu.

"Esnafın finansmana ulaşması gittikçe zorlaştı"

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan esnafın borcunu ödeyemediğinde sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını hatırlatan Palandöken, "Prim borcunuzu ödeyemediğiniz takdirde gidip muayene oluyorsunuz ama ilaç alamıyorsunuz. Esnafın bunun gibi mağduriyetlerinin giderilmesi kredilerle süspanse ediliyordu. Devlet gerçekten de maliyetinin altında kredi veriyordu. Tabi bu kredi imkanları da esnafa can suyu oluyordu. Onu alıyordu diğer borçlarını yatırmaya destek oluyordu, devlete olan borçlarını yatırabiliyordu. Ancak finansmana ulaşmak daha da zorlaştı. Gelirin ve yeniden yapılandırmanın devlete de önemli katkısı olacak. Mutlak ve mutlak mali açıdan tekrar gündeme getirilip hem insanların borçtan kurtulması hem istihdamın hareketlenmesini sağlayacak önemli bir şey. Bir yapılandırma ile ve bunun ödenebilir miktarlarda olmasının sağlanması suretiyle geçtiğimiz 2023 yılındaki 156 milyarın çok daha üstünde bir gelir sağlanmış olacak. Esnafın da mağduriyeti önlenecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı: Esnaf ve sanatkarlar için uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyaç var - Son Dakika

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