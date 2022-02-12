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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Katılım belgeli sigorta eğitimlerinin yarısı tamamlandı" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Katılım belgeli sigorta eğitimlerinin yarısı tamamlandı"

12.02.2022 11:22
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Katılım belgeli sigorta eğitimlerinin yarısı tamamlandı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımıza sigorta bilincini artırmak ve risklere karşı tedbir alabilmesini sağlamak amacıyla TSEV tarafından verilen eğitimlerin ilk iki oturumu tamamlandı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımıza sigorta bilincini artırmak ve risklere karşı tedbir alabilmesini sağlamak amacıyla TSEV tarafından verilen eğitimlerin ilk iki oturumu tamamlandı" dedi.

Sigorta ve risk eğitimlerinin önemine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle son yıllarda daha sık yaşanan afetlere karşı esnafımızın her türlü sigortaya karşı bilincini artırmak, sorumluluklarının farkına varmasını sağlamak, alabileceği tedbirleri, önlemleri hatırlatmak gibi amaçlarla Konfederasyonumuz ile DMW Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında imzaladığımız eğitim protokolü kapsamındaki eğitimde ilk iki oturum tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

Eğitimler iki oturum halinde verildi.

Çeşitli konularda eğitimlerin verildiğini aktaran Palandöken, "İlk oturum konusu sigorta sözleşmeleri yapılırken dikkat edilmesi gereken konular, yaşanan hasar esnasında dikkat edilmesi gerekenler, sigorta poliçe okunması ve sağlık sigortalarının teminatları hakkında olup, eğitim Türkiye Sigortalar Birliği'ne bağlı Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı tarafından verildi. İkinci oturumda ise esnafın iş yeri poliçe ürünü yaptırırken dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili Quic Sigorta tarafından eğitim verildi" şeklinde konuştu. - ANKARA

TESK Genel Başkanı Palandöken: Katılım belgeli sigorta eğitimlerinin yarısı tamamlandı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Katılım belgeli sigorta eğitimlerinin yarısı tamamlandı

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Sigorta, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Katılım belgeli sigorta eğitimlerinin yarısı tamamlandı' - Son Dakika Ekonomi


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