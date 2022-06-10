TESK Genel Başkanı Palandöken: "Konuttaki kiracılar gibi esnafımızda nefes almalı"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25'lik sınırlamanın işyerlerine de getirilmesi gerekiyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işyerlerindeki kira zamlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Giderleri gelirlerini aşan esnafın sorunlarına ses olmak için görüşlerini kaydeden Genel Başkan Palandöken, konutlarda yapılan yüzde 25'lik zam sınırlamasının esnaf için de yapılması gerektiğini dile getirdi.

Palandöken, dükkanındaki bütün malları satsa kira masrafını karşılamayacak esnafların var olduğunu hatırlatarak şunları anlattı:

"Esnafımız büyük umutlarla dükkanlarını açıyor. Artan maliyetler büyük bir motivasyon ile işyeri açan esnafımızın umutlarını zedeliyor. Temel girdi maliyetlerindeki artışların yanı sıra kiracı olan işyerinin yüzde 20'lik stopaj payını ödemesiyle başlayan sorun sonu olmayan kira artış oranlarıyla esnafımıza büyük bir yük oluyor. Dükkanındaki bütün malları satsa kira masrafını karşılayamayacak esnaflarımız var. Devletimizin konutlardaki kiracılar için 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki zam oranında yüzde 25'lik sınır getirmesi kiracıları rahatlatırken, esnafımızın işyerlerinde de bu düzenleme uygulanmalı. Aynı avantaj esnafımız için sağlanmalı. Birkaç yıllığına devam ettirilmeli."