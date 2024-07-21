TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır' - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim desteğinin sona ermesinin esnafı zor durumda bırakacağını belirtti. Emekli işçi çalıştıran işverenlere sağlanan sosyal güvenlik destek priminin kalkmasıyla birlikte usta bulmanın daha da zorlaşacağını ifade eden Palandöken, bu durumun esnafı ve mesleklerin geleceğini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ayrıca artan kira fiyatlarına ek olarak kira stopaj vergisinin de esnafa ağır bir yük getirdiğine dikkat çeken Palandöken, ekonomik tedbirlerin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını ve esnafa soluk aldıracak bir sisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

21.07.2024 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır" dedi.

Emekli işçi çalıştıran işverene sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvelik destek priminin desteğinin sona ermesinin esnafı zor durumda bırakacağına değinen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Son torba yasa ile birlikte emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek prim desteğinin sona ermesi hem emeklileri hem de dükkanında emekli usta çalıştıran esnafımızı zor durumda bırakacak. Çünkü sosyal güvenlik prim desteğinin kalkmasıyla birlikte işverenlerin emekli ustalarla yola devam etme cazibesi sona erecek. Oysa günümüzde usta bulmak çok zor. Zaten esnaf çırak bulmakta zorlanırken bir de sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesi esnafı ve mesleklerin geleceğini daha da zorlar. Verilen sosyal güvenlik prim desteği sona erdiğinde yetişmiş ustaları da kaybederek zamanla hem esnafımız arar görecek hem de mesleklerin kaybolması hızlanacak. Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerekirken mevcut desteklerin de kaldırılması esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli" dedi.

"Artan kiralar stopaj vergisini de artırdı"

Öte yandan artan kira fiyatlarını ödemekte zorluk çeken esnafa bir de kira stopaj vergisinin artan bir yük bindirdiğine dikkati çeken Palandöken, "Biliyorsunuz artık enflasyon rakamları TEFE-TÜFE'nin de dengesini bozdu. Artan iş yeri kiraları malum. Ayrıca iş yeri kirası arttıkça kira stopajı da artacak. Bu da bilindiği üzere çifte vergilendirme gibi bir uygulama. Zaten iş yerinin mal sahibi bu vergisini ödüyor ama bu haliyle şimdi hem mal sahibi hem de devam eden yüzde 20'lik kira stopajını esnaf yatırıyor. Bu da esnafın sırtında ağır bir yük. En azından yüksek kiralar içerisinde bu yüzde 20'lik payın işletmelerden alınması doğru ve haklı değil. Dolayısıyla bunun da kaldırılması lazım. Yani ekonomik tedbirler olarak yapılan çalışmalar enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak. İşletmeler çalışamazsa bunların vergilerini, sigortalarını, iş yeri kiralarını kazanmazsa bu sefer bunlar da kapacak. O zaman orta gelir grubundaki çalışan ve esnaf mağdur olacak. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Esnafa bir soluk aldıracak bir sisteme mutlaka ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Bendevi Palandöken, Türkiye, Tesk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti
23:14 Rusya’dan Biden’la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada
21:41 Donald Trump: Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak
21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
23:28 Jestleri de küçük kekle su Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi
22:25 Haremlik selamlık uygulaması Adıyaman Menzil’de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı
21:51 Batman Havalimanı’nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu Batman Havalimanı'nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 00:53:49. #1.11#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement