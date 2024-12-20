Tesla, 700 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tesla, 700 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Tesla, lastik basıncı sorunu nedeniyle 700 bin aracını geri çağırıyor, yazılım güncellemesi sunulacak.

20.12.2024 18:20
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NEW ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, lastik basıncı izleme sistemindeki sorun nedeniyle yaklaşık 700 bin aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2024'te üretilen Cybertruck, 2017-2025 yıllarında üretilen Model 3 ve 2020-2025 yıllarında üretilen Model Y araçlarını kapsadığı belirtildi.

Lastik basıncı izleme sistemi uyarı ışığının yanık kalmayabileceği ve sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabileceğine işaret edilen açıklamada, yanlış şişirilmiş lastiklerle araç kullanmanın kaza riskini artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, geri çağırmadan 694 bin 304 aracın etkilendiği belirtilerek, Tesla'nın sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesini ücretsiz olarak yayınladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Ekonomi, Yazılım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla, 700 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika

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