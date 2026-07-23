Tesla'nın İkinci Çeyrek Karlılığı Düştü - Son Dakika
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Tesla'nın İkinci Çeyrek Karlılığı Düştü

23.07.2026 01:50
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Tesla'nın net karı yıllık bazda %5 azalarak 1,11 milyar dolara gerilerken, geliri %26 arttı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 azalış kaydetti.

Tesla, 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin toplam geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 26 artarak 28,2 milyar dolara ulaştı. Tesla, 2025'in aynı döneminde 22,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 azalarak 1,11 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,17 milyar dolar net kar bildirmişti.

Tesla'nın geçen yılın ikinci çeyreğinde 40 sent olan düzeltilmiş hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 33 sente geriledi.

Şirketin bu dönemde karı, beklentilerin altında kalırken geliri beklentileri aştı.

Yapay zeka, otonom sürüş ve üretim altyapısına yönelik yatırımlarını artıran Tesla'nın bu dönemdeki sermaye harcamaları yıllık yüzde 142 artışla 5,79 milyar dolara yükselirken, serbest nakit akışı eksi 1,09 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tesla, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç ürettiğini ve küresel teslimatlarının yıllık bazda yüzde 25 artışla 480 bin 126'ya ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla'nın İkinci Çeyrek Karlılığı Düştü - Son Dakika

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