TEXACO Team AMS'den Büyük Başarı

Ekonomi

Türkiye'de Petrol Ofisi Grubu tarafından üretilen küresel madeni yağ markası TEXACO'nun TCR European Endurance yarışlarında Türkiye'yi temsil eden TEXACO Team AMS takımı, final yarışında üç kez podyumun zirvesine çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEXACO Team AMS, geçtiğimiz hafta sonu TCR European Endurance final yarışı için İtalya'nın ünlü Misano Pisti'nde mücadele etti.

Turgut Konukoğlu ve Eric Brigliadori ikilisi AUDI TCR Gen 2 araçları ile hafta sonunun en iyi sürelerini gerçekleştirerek genel klasmanda zaferin sahibi oldu ve böylelikle sezonun genel klasman şampiyonluğunu da elde etti.

Final yarışında Barkın Pınar, AUDI TCR Gen 1'ini ilk yurt dışı yarışında start alan Sinan Çiftçi ile paylaştı. Ekip sürelerini geliştirerek başarılı bir hafta sonuna imza attı ve yarışı gruplarında lider, genel klasmanda ikinci olarak bitirdi.

Seda Kaçan ve İbrahim Okyay ekibi ise AUDİ TCR DSG ile sıralamalarda lider oldu. Gruplarında birinci, genel klasmanda ikinci olarak sürdürdükleri yarışı, finişe sekiz dakika kala süspansiyonlarının hasar alması sebebi ile terk etmek zorunda kaldılar.

Bu sonuçlarla TCR European Endurance'ta hem takımlar, pilotlar ve genel klasmanda hem de Gen 1 ve DSG kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu kazanan TEXACO Team AMS, ülke motor sporları için değerli sonuçlar elde ederek bayrağı yurt dışında yarış pistlerinde dalgalandırmaya devam ediyor.